Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga: HSV und Gladbach legen vor

Zwei Teams werden noch für die kommende Zweitliga-Saison gesucht. In Frage kommen dafür die Meister von vier der fünf Regionalligen - zwei Aufstiegsträume werden platzen.

Nach dem direkten Wiederabstieg von Freiburg II, Köln II und Potsdam II sind drei Plätze für die 2. Bundesliga neu zu vergeben. Lediglich ein Aufsteiger steht bereits fest: Der SV 67 Weinberg, Meister der Regionalliga Süd, hat die sportliche Qualifikation für die zweithöchste Spielklasse schon sicher. Mit den Meistern der Regionalligen Nord, Nordost, West und Südwest kämpfen noch vier weitere Teams um die zwei übrigen Tickets.

Der Hamburger SV, Sieger der Regionalliga Nord, spielt gegen den FC Viktoria Berlin aus der Regionalliga Nordost. Als Meister der Regionalliga West trifft Borussia Mönchengladbach auf die SV Elversberg, den Titelträger der Regionalliga Südwest. In Hin- und Rückspiel ermitteln die vier Teams die beiden weiteren Aufsteiger.

Wie der DFB am Dienstag bekanntgab, sind die Aufstiegsduelle nun zeitlich terminiert: Am Sonntag den 11. Juni finden die Hinspiele statt, eine Woche später am 18. Juni kommt es dann in den Rückspielen zur endgültigen Entscheidung.

Die Ansetzungen

Sonntag, 11. Juni 2023, 13 Uhr: Hamburger SV - FC Viktoria Berlin 3:0

Sonntag, 11. Juni 2023, 14 Uhr (im Livestream bei FohlenTV): Borussia Mönchengladbach - SV Elversberg 2:1

Sonntag, 18. Juni 2023, 14 Uhr (im Livestream bei FohlenTV): SV Elversberg - Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 18. Juni 2023, 17 Uhr (live bei Sport1): FC Viktoria Berlin - Hamburger SV