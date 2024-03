Aufstieg von der Regionalliga zur 3. Liga: Termine, Teams und Finaltag der Amateure

Fünf Staffeln, vier Plätze: Wie läuft der Aufstieg von der Regionalliga zur 3. Liga in der Saison 2023/24 ab? Ein Überblick.

Wie ist der Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga geregelt?

Die Regionalliga besteht aus fünf Staffeln, aus denen sich insgesamt vier Mannschaften für die 3. Liga qualifizieren. Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen immer direkt auf, die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalligen Nord, Nordost und Bayern. Ein Meister aus den Regionalligen Nord, Nordost und Bayern steigt nach einem jährlich rotierenden System direkt auf. Den vierten und damit letzten Startplatz für die 3. Liga spielen die beiden übrigen Meister in Aufstiegs-Play-offs (Hin- und Rückspiel) aus.

Seit wann gilt diese Regelung?

Die Regelung trat mit Beginn der Saison 2020/2021 in Kraft.

Warum haben Südwest und West jeweils einen direkten Aufsteiger?

Da die Gebiete der Regionalligen Südwest und West aufgrund ihrer großen Bevölkerungsdichte gemeinsam über 50 Prozent der gemeldeten Herrenmannschaften in Deutschland ausmachen, entschied sich der DFB dafür, den beiden Staffeln ab 2021 jeweils einen direkten Aufstiegsplatz zuzuordnen.

Wie läuft der Aufstieg in der Saison 2023/24 ab?

In der Spielzeit 2023/24 stellt die Regionalliga Nordost den dritten Direktaufsteiger in die 3. Liga. Die Vertreter der Regionalliga Nord und Bayern bestreiten 2024 die Aufstiegsspiele.

Wie laufen die Aufstiegsspiele ab?

Die Aufstiegsspiele werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Per Losverfahren wird festgelegt, welcher der beiden beteiligten Klubs im Hinspiel das Heimrecht hat. Bei Punkt- und Torgleichstand nach beiden Partien ist die Anzahl der auswärts erzielten Tore nicht mehr ausschlaggebend. Bei einem Remis in der Summe beider Spiele geht das Spiel in die Verlängerung. Werden dort keine Tore erzielt, entscheidet das Elfmeterschießen.

Wann finden die Aufstiegsspiele statt?

Die Termine für die diesjährigen Aufstiegsspiele stehen noch nicht fest. Wann die Spiele stattfinden, hängt auch davon ab, ob mindestens eine der teilnehmenden Mannschaften den Einzug in das jeweilige Landespokalfinale schafft, das eine Woche nach dem letzten Ligaspieltag (18. Mai) steigt.

Wann findet der Finaltag der Amateure statt?

Am Samstag, den 25. Mai 2024, werden wie in den Vorjahren alle 21 Landespokalendspiele ausgetragen und per Konferenz live in der ARD zu sehen sein. Um 20 Uhr an jenem Samstag kommt es außerdem im Berliner Olympiastadion zum DFB-Pokal-Endspiel.