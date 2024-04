Aufholjagd in Satz zwei umsonst: Zverev fliegt gegen Tsitsipas raus

Alex Zverev musste in Monaco die Segel streichen. Im Achtelfinale verlor er gegen Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen - obwohl er ein 0:5 im zweiten Satz aufholte.

Es sah alles nach einer klaren Niederlage für Alexander Zverev aus, doch der Wahl-Monegasse wehrte sich am Ende heftig - um sich dann doch nicht zu belohnen. Der Olympiasieger unterlag Angstgegner Stefanos Tsitsipas am Donnerstag in seiner Wahlheimat mit 5:7 und 6:7, damit wartet der 26-Jährige weiter auf den ersten Einzeltitel in dieser Saison.

Zunächst war es ein Match auf Augenhöhe, in der der Deutsche sogar Vorteile genoss. Zverev ließ nach konzentriertem Start vier Breakbälle liegen und musste den Durchgang abgeben, da er in der entscheidenden Phase zu passiv agierte - um dann zwischenzeitlich völlig den Faden zu verlieren.

0:5 aufgeholt, zwei Matchbälle abgewehrt

Tsitsipas zog nach einer weiteren verpassten Breakchance von Zverev im zweiten Satz schnell gegen den zunehmend gefrusteten Weltranglistenfünften davon und führte bereits mit 5:0, ehe sich Zverev am Riemen riss und unter anderem zwei Matchbälle abwehrte. Am Ende musste der Tiebreak über den zweiten Durchgang entscheiden. Tsitsipas fand dort zurück zu seinem Spiel, der Grieche verwandelte schließlich nach 2:07 Stunden seinen dritten Matchball.

Tsitsipas sprach hinterher von einem "Abenteuer", so ein Match erlebe auch er "nicht alle Tage". Der Matchverlauf sei "sehr ungewöhnlich" gewesen, meinte der Grieche: "Ich versuche gerade herauszufinden, was da passiert ist."

Tsitsipas trifft auf Medvedev-Bezwinger

Durch die Niederlage verschlechterte sich Zverevs ohnehin schon negative Bilanz gegen Tsitsipas. Fünf Siegen des 26-Jährigen gegen den zweimaligen Grand-Slam-Finalisten stehen jetzt zehn Niederlagen gegenüber. Zverevs Hoffnung, dass er nach dem Belagwechsel von Hartplatz auf Sand schnell zur Bestform findet, erfüllte sich noch nicht. Für Tsitsipas geht es im Viertelfinale gegen Karen Khachanov weiter, der einen wütenden Daniil Medvedev mit 6:3 und 7:5 niederrang.

Letzter verbliebener deutscher Profi im Wettbewerb ist Jan-Lennard Struff, der am Donnerstag noch Melbourne-Sieger Jannik Sinner fordert.