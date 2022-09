Auf Leihbasis:Schmidt holt Draxler zu Benfica

Julian Draxler verlässt Paris St. Germain und wird künftig für Benfica Lissabon auflaufen. Doch ein baldiges Wiedersehen mit PSG steht schon an.

Der mittlerweile 28 Jahre alte Draxler, der 2014 mit dem DFB-Team Weltmeister geworden war, steht bei Paris Saint-Germain zwar noch bis 2024 unter Vertrag, ist bei PSG-Trainer Christophe Galtier aber nicht mehr für die erste Mannschaft gesetzt. Damit hätte er wohl auch keine Chance auf einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick.

So endet das Kapitel in der französischen Hauptstadt zumindest vorübergehend: Draxler spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis für Benfica Lissabon, wo er sich deutlich mehr Spielpraxis erhoffen darf. Trainer bei den Portugiesen ist Roger Schmidt. Der Ex-Leverkusener hatte vor zwei Jahren seinerzeit in Eindhoven schon Mario Götze verpflichtet und ihm zu neuem sportlichen Glanz verholfen. Jetzt hoffen natürlich alle Beteiligten, dass sich die Geschichte nun mit Draxler wiederholt.

Benfica trifft in der Champions League auf PSG

Benfica hat unter Schmidt einen Traumstart mit vier Ligasiegen und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League hingelegt und bietet Draxler damit eine attraktive Bühne. In der Königsklasse erhält er zudem die Chance, seinen Ex-Klub gleich zu ärgern. Denn Benfica trifft neben Juventus Turin und Maccabi Haifa auch auf Paris St. Germain.