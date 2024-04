Auch wenn die Söhne bleiben sollen: Thiago Silva verlässt Chelsea im Sommer

Thiago Silva schließt im kommenden Sommer vorerst das Kapitel Chelsea. Es soll ein Abschied auf Zeit werden - auch weil die Söhne des Brasilianers den Blues erhalten bleiben dürften.

Ende August 2020 kam er als Ergänzung für die Baustelle Abwehr zum FC Chelsea, geplant war bei Thiago Silva ein Engagement für ein Jahr. Es wurden vier daraus - und eine echte Liebesgeschichte. Daraus macht Thiago Silva bei seinem Abschiedsstatement an diesem Montag gar keinen Hehl.

151 Pflichtspiele hat der brasilianische Innenverteidiger seit seiner Ankunft angehäuft, nur für PSG (315 von 2012 bis 2020) waren es mehr. Thiago Silva gewann mit den Blues unverhofft die Champions League, den europäischen Supercup und die Klub-WM.

"Chelsea bedeutet mir sehr viel", wird Thiago Silva in einem Vereinsstatement zitiert: "Ich bin mit der Absicht hierher gekommen, nur ein Jahr zu bleiben, aber es wurden vier Jahre daraus. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Meine Söhne spielen bei Chelsea, deshalb bin ich sehr stolz darauf, ein Teil der Chelsea-Familie zu sein - im wahrsten Sinne des Wortes, denn meine Söhne sind hier. Ich hoffe, dass sie ihre Karriere in diesem erfolgreichen Verein fortsetzen können, dem viele Spieler gerne angehören würden."

Rückkehr zu Fluminense?

Thiago Silva aber hat vorerst andere Pläne, diverse Medien bringen den 39-Jährigen mit seinem Jugendverein Fluminense in Verbindung. Bestätigt ist allerdings noch nichts. Wohin es ihn nach der Karriere ziehen dürfte, steht dagegen. "Ich hoffe, die Tür offen zu lassen, so dass ich in naher Zukunft zurückkehren kann, wenn auch in einer anderen Funktion", sagt Thiago Silva über Chelsea: "Es ist eine unbeschreibliche Liebe. Es ist schon unter normalen Umständen schwer, sich zu verabschieden, aber wenn die Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, ist es noch schwieriger. Ich kann nur Danke sagen."

Während seiner Zeit auf der Insel scheute Thiago Silva auch vor klaren Ansagen nicht zurück, so kritisierte er beispielsweise im April 2023 öffentlich die Transferpolitik des Vereins. Seine Beliebtheit bei den Fans ließ das eher wachsen.

Lampard spielte dabei eine große Rolle, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Thiago Silva über seine Integration bei Chelsea

"Die Art und Weise, wie ich in den Klub gekommen bin, mit der Unterstützung des Vereins, hat dazu geführt, dass ich als Anführer gekommen bin, auch wenn ich mich nicht so gefühlt habe - ich war ja neu", erklärt Thiago Silva: "Es ist immer schwierig, sich zu integrieren, aber nach und nach wurde ich Teil der Gruppe. Frank Lampard spielte dabei eine große Rolle, dafür bin ich ihm sehr dankbar."

Diese verspürt er auch für Trainer Thomas Tuchel, unter dem er erstmals in seiner Karriere die Königsklasse gewann. Diese späte Genugtuung habe sich Thiago Silva "in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können".