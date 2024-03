Auch Trainer Rowe geht: Die Nürnberg Ice Tigers treiben den Umbruch voran

Das jähe Aus in der Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale der DEL hat die Planungen der Nürnberg Ice Tigers nur schneller vorangetrieben. Die Mittelfranken widmen sich fortan noch mehr der Jugend.

Nach einer durchwachsenen DEL-Saison hatten sich die Nürnberg Ice Tigers gerade so als Zehnter für die Play-off-Qualifikationsrunde behauptet - um dort dann klar an den Adler Mannheim (0:2 in der Serie nach einem 3:6 in Spiel eins und einem 1:2 in Spiel zwei) zu scheitern.

Seit dem 10. März, der zweiten Pleite gegen die Mannheimer, ist die jüngste Spielzeit aus Nürnberger Sicht also beendet.

Angeführt von Sportdirektor Stefan Ustorf laufen seitdem die Planungen für die Zukunft, die auch mit Trennungen verbunden sind. Mit etlichen Trennungen: Eine Reihe von Spielern sowie Head Coach Tom Rowe (seit Oktober 2021 im Amt) verlassen die Ice Tigers.

Wie die Mittelfranken am Freitag nun auch offiziell mitgeteilt haben, werden der frühere NHL-Spieler Rowe (Washington Capitals, Hartford Whalers, Detroit Red Wings), dessen Abschied sich schon länger angedeutet hat, und sein Co-Trainer Manuel Kofler den Klub ebenso verlassen wie die Spieler Daniel Schmölz, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt und Elis Hede, die innerhalb der Liga wechseln werden.

Rowe, der zweieinhalb Jahre in Nürnberg an der Bande gestanden hat, wird mit einem Verbleib innerhalb der DEL in Verbindung gebracht.

Im Spielerbereich fällt der Umbruch zwar etwas größer aus, als wir uns das gewünscht hätten. Sportdirektor Stefan Ustorf

"Im Namen der gesamten Organisation möchte ich mich bei Tom Rowe und Manuel Kofler für ihre hervorragende Arbeit bedanken und wünsche ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig freue ich mich aber schon sehr darauf, unseren Weg mit einem neuen Trainerduo fortzusetzen", wird Sportdirektor Ustorf in der offiziellen Ice-Tigers-Mitteilung zitiert - verbunden mit einem Blick in die Philosophie des deutschen Vizemeisters von 1999 und 2007: "Im Spielerbereich fällt der Umbruch zwar etwas größer aus, als wir uns das gewünscht hätten, allerdings zeigt uns das auch, dass Nürnberg ein sehr guter Standort für junge Spieler geworden ist, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich bedanke mich bei allen Spielern, die unser Trikot mit Stolz getragen und bis zum Schluss alles gegeben haben."

Teile des bisherigen Kaders sollen darüber hinaus übrigens erhalten bleiben. Laut Ice Tigers befindet sich Ustorf momentan in Vertragsgesprächen mit den Akteuren Niklas Treutle, Ryan Stoa, Dennis Lobach, Jake Ustorf, Max Kislinger und Lukas Ribarik. Kein neues Vertragsangebot erhalten unterdessen die Akteure Ian Scheid und Philipp Mass.

Lesen Sie auch: Nach Maier bleibt auch Barratt - Ice Tigers verlängern Verträge