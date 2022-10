Auch Neuer und Trapp ausgestochen: Courtois gewinnt Yashin-Trophäe

Beim Champions-League-Finale 2022 hat er brilliert, nun wurde Thibaut Courtois bei der Ballon-d'Or-Gala mit der Yashin-Trophäe für den besten Torhüter ausgezeichnet.

Bei der letzten Ausgabe musste sich Thibaut Courtois noch mit Rang acht begnügen, nun hat sich der Torhüter von Real Madrid die 2019 ins Leben gerufene Yashin-Trophäe erstmals gesichert. Der Stammkeeper von Real Madrid löst Gianluigi Donnarumma von Paris St. Germain ab, der sich 2021 die Auszeichnung abgeholt hatte.

Courtois erwies sich bei Real 2021/22 als starker Rückhalt, gewann mit den Königlichen die Meisterschaft in La Liga mit den wenigsten Gegentoren (31 in 38 Spielen) und war ein Garant dafür, dass sich die Madrilenen auch die Krone in der Champions League aufsetzen. Im Finale der Königsklasse brachte der Belgier Liverpools Offensive zum Verzweifeln und war beim 1:0 der überragende Akteur auf dem Feld.

Für Bayern-Keeper Manuel Neuer reichte es zu Rang sieben, Frankfurts Torwart Kevin Trapp reihte sich auf Position sechs ein.

Siegerliste Yashin-Trophäe