Auch Gladbach profitiert: Zakaria wechselt zurück zu Hütter

Denis Zakaria ist zum dritten Mal mit Adi Hütter vereint. Von der 20-Millionen-Euro-Ablöse, die Juventus aus Monaco bekommt, erhält auch Gladbach einen Anteil.

Denis Zakaria hofft, seiner Karriere in der Ligue 1 wieder neuen Schwung zu verleihen. Helfen soll dabei auch sein Förderer Adi Hütter. Der Österreicher, seit dieser Saison Trainer der AS Monaco, arbeitet künftig zum dritten Mal mit Zakaria zusammen.

Am Montagabend machte Monaco die Verpflichtung des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers perfekt. Juventus Turin erhält nach eigenen Angaben eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro, die über vier Geschäftsjahre zahlbar ist. Davon seien allerdings einige Nebenkosten abzuziehen - unter anderem Weiterverkaufsgebühren, die der Klub nicht näher definiert.

Verbrieft ist jedoch, dass Borussia Mönchengladbach einen Teil der Ablöse erhält. Im Januar 2022 war Zakaria, der in 125 Bundesligaspielen das Trikot der Fohlen trug (elf Tore, sieben Assists, kicker-Notenschnitt 3,38), ein halbes Jahr vor Ablauf seines Vertrags für einen Sockelbetrag von 4,5 Millionen Euro von Gladbach zu Juve gewechselt.

Beim italienischen Topklub wurde der 49-malige Schweizer Nationalspieler allerdings nicht glücklich. Schon wenige Monate nach seiner Ankunft wurde er an den FC Chelsea weiterverliehen und damit Teil einer chaotischen Saison bei den Londonern, die trotz horrender Transferausgaben nur Zwölfter wurden. Zakaria absolvierte gerade einmal sieben Premier-League-Spiele. Eine Weiterverpflichtung stand danach nicht zur Debatte.

Zakaria unterschreibt bis 2028

In Frankreich winkt dem 1,91-Meter-Hünen nun wieder eine tragende Rolle, wie er sie schon bei den Young Boys Bern und in Gladbach unter Hütter innehatte. Zakaria, dessen Vertrag in Turin noch bis 2026 gültig gewesen wäre, unterschrieb bis zum 30. Juni 2028. Bei einem Weiterverkauf würde Juve Medienberichten zufolge deutlich mitverdienen.

Am Sonntag war Monaco, das in der vergangenen Saison nur Sechster geworden war und dadurch die Europapokalplätze verpasst hatte, mit einem 4:2-Auswärtssieg bei Clermont Foot in die neue Saison gestartet. Wissam Ben Yedder traf bei Hütters Pflichtspieldebüt doppelt.