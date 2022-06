Auch FCZ-Frauen sind Meister - Urs Fischer feiert mit seiner Tochter

Die Frauen des FC Zürich haben sich im Elfmeterkrimi gegen Servette den Meistertitel gesichert. Ein besonderes Spiel war es für Zuschauer Urs Fischer.

Zum ersten Mal ist der Schweizer Meister im Frauenfußball im Play-off-Modus gekürt worden. Und am Ende ging es bis ins Elfmeterschießen, in dem sich die Züricherinnen gegen Servette FC Chenois Feminin mit 5:4 durchsetzten. Nach dem Pokalsieg holten die Frauen des FCZ also auch die Meisterschaft - und werteten ein grandioses Fußballjahr ihres Klubs weiter auf. Zuvor hatten schon die Männer - trainiert von André Breitenreiter, der inzwischen bei der TSG Hoffenheim unterschrieben hat - den Titel gefeiert.

Als Zuschauer vor Ort in Lausanne: Urs Fischer. Der Trainer von Union Berlin schaute sich am Montag das letzte Spiel seiner Tochter Riana live in Lausanne an. Die 27-Jährige beendet ihre Karriere. "Es ist selbstverständlich, dass ich für ihr letztes Spiel herfahre", sagte Fischer gegenüber "Blick".

In der 71. Minute wurde Außenverteidigerin Riana Fischer ausgewechselt - von Trainerin Inka Grings, ebenfalls bestens bekannt in Deutschland. Die ehemalige Nationalspielerin, die von 2011 bis 2013 selbst beim FC Zürich gespielt hatte, strebt weiterhin einen Trainerjob im Männerfußball an.