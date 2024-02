Auch "Derby" in Wiener Neustadt? Sturm II muss zum Frühjahrsstart erneut ausweichen

Der SK Sturm II kann den Frühjahrsauftakt gegen die Vienna nicht in seiner Heimstätte in Gleisdorf bestreiten. Auch das kleine "Derby" gegen den GAK wird voraussichtlich in Wiener Neustadt stattfinden.

Der SK Sturm II wird seinen Frühjahrsauftakt gegen die Vienna am Sonntag (14.30 Uhr) in Wiener Neustadt bestreiten. Das teilten die Steirer, die bereits ihre beiden letzten Heimspiele im Kalenderjahr 2023 in der zweitgrößten Stadt Niederösterreich ausgetragen hatten, am Mittwoch mit. Der neue Rasen in der etatmäßigen Heimstätte in Gleisdorf benötige noch etwas Zeit, so der Zweitligist. Durch die neuerliche Verlegung nach Wiener Neustadt soll der weitere Spielbetrieb im Frühjahr gewährleistet werden.

Auch das kleine "Derby" gegen den GAK am 10. März (10.30 Uhr) wird Sturm II "aus Sicherheitsgründen" voraussichtlich in Wiener Neustadt austragen. Ein dementsprechender Antrag an die Bundesliga wurde bereits gestellt, eine Bestätigung ist noch ausständig.

Sturm II kämpft in der 2. Liga gegen den Abstieg. Das Team von Jürgen Säumel liegt nach 16 Spieltagen mit elf Punkten auf dem 14. Platz.