Atletico ohne Depay gegen Dortmund

Atletico Madrid muss gegen Borussia Dortmund ohne Angreifer Memphis Depay (30) auskommen. Der Niederländer zog sich eine Muskelverletzung zu.

Memphis Depay war bei Atletico Madrid zuletzt im Aufwind, unter anderem sorgte der niederländische Nationalspieler mit seinem späten Tor im Rückspiel gegen Inter Mailand dafür, dass die Rojiblancos doch noch das Elfmeterschießen erreichten. Dort behielt Atletico die Oberhand, was Borussia Dortmund nun einen unangenehmen Gegner im Viertelfinale der Champions League bescherte.

Die Spanier müssen gegen den BVB aber ohne ihren Angreifer auskommen, laut Marca und AS zog sich Depay eine Muskelverletzung zu, die ihn drei bis vier Wochen außer Gefecht setzt. Dies ging aus medizinischen Tests hervor, denen Depay am Montagmorgen unterzogen wurde. Somit fehlt der 30-Jährige, der in 20 Ligaspielen fünf Tore erzielte und nun bereits zum vierten Mal in dieser Saison verletzt ausfällt, nicht nur im Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE bei kicker), sondern wohl auch im Rückspiel am Dienstag nächster Woche in Dortmund.