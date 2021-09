Atemberaubend: Wird Murray zum neuen Headliner auf der NFL-Bühne?

Die National Football League ist reich an Ausnahmekönnern, die in jeder nur erdenklichen Situation noch etwas Großes kreieren können. Doch das, was Kyler Murray am Sonntag aufs Parkett gelegt hatte, war für viele Beobachter Football von einem anderen Stern. Wenn das so weitergeht, sind die Cards kein Außenseiter mehr.

Der Zauberer nahe des Grand Canyon: Kyler Murray lässt die Fans der Cardinals nach nur einer Show träumen. Getty Images