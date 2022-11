ARD, ZDF, Magenta TV: Die WM-Kommentatoren und -Experten

Auf drei Sendern werden die Spiele der WM 2022 in Katar in Deutschland zu sehen sein. Zu den Expertenteams von ARD, ZDF und Magenta TV gehören prominente Namen.

Bei der WM 2022 am Mikrofon: Thomas Hitzlsperger, Per Mertesacker und Lars Stindl (v.li.). imago images (3)

Nicht nur auf dem Rasen werden in Katar Weltmeister von 2014 im Einsatz sein: Jeder der drei in Deutschland übertragenden Rechteinhaber hat mindestens einen von ihnen in seinem Aufgebot für die WM 2022. Zum Expertenteam der ARD gehören unter anderem Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira, das ZDF setzt auf Christoph Kramer und Per Mertesacker, und Magenta TV hat Toni Kroos zu bieten.

Das kostenpflichtige Magenta TV zeigt alle 64 WM-Spiele live, davon 16 exklusiv - auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz drei. ARD und ZDF teilen sich die restlichen 48 untereinander auf, darunter auch alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel an diesem Freitag, die Halbfinals und das Endspiel am 18. Dezember.

Wer kommentiert wo? Wer ist wo als Experte oder Expertin gefragt? Eine Übersicht:

ARD

Expertinnen und Experten: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Thomas Hitzlsperger, Thomas Broich und Lutz Wagner (Schiedsrichterexperte)

Kommentatorinnen und Kommentatoren: Tom Bartels, Gerd Gottlob, Christina Graf und Florian Naß

ZDF

Expertinnen und Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker, Martina Voss-Tecklenburg, Sandro Wagner (Co-Kommentator) und Manuel Gräfe (Schiedsrichterexperte)

Kommentatorinnen und Kommentatoren: Bela Rethy, Oliver Schmidt, Christoph Hamm, Martin Schneider und Claudia Neumann

Magenta TV

Expertinnen und Experten: Michael Ballack, Tabea Kemme, Fredi Bobic, Javi Martinez, Martin Demichelis, Lars Stindl, Manuel Baum, Tobias Schweinsteiger und Patrick Ittrich (Schiedsrichterexperte); dazu kommentieren Toni und Felix Kroos die beiden Halbfinals und das Finale

Kommentatorinnen und Kommentatoren: Wolff Fuss, Marco Hagemann, Jan Platte, Christina Rann, Jonas Friedrich, Christian Straßburger, Markus Höhner, Alexander Klich und Benni Zander

Zu den genannten regelmäßig eingesetzten Expertinnen und Experten werden an den einzelnen Spieltagen in Abhängigkeit der beteiligten Mannschaften teilweise noch andere stoßen. Magenta TV hat beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador am Freitag etwa auch Pierre-Michel Lasogga zu Gast.