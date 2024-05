Antwort B ist richtig: Jauch verteilt ein Ticket an Groß

Erst Robert Andrich, dann Pascal Groß. Immer mehr Mittelfeldspieler wissen, dass sie ihr Ticket für die EM sicher haben. Diesmal spielte Günther Jauch eine Rolle.

Günther Jauch setzt sein ernstes Quiz-Master-Gesicht auf und stellt der Fußball-Nation seine "500-Euro-Frage": Welcher Spieler wurde wohl für die EM nominiert? "A: Klein, B: Groß, C: Dick, D: Dünn?" Die Lösung liege auf der Hand, meint der RTL-Mann: "Leute, das ist 'ne Fünf-Euro-Frage!"

Und tatsächlich: Auch Pascal Groß darf mit zur EM. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion ist der nächste Spieler, der vom DFB in seinem Stück-für-Stück-Nominierungsprozedere als Turnierteilnehmer verkündet wurde. Groß hat bislang fünf Länderspiele bestritten und ist als Backup für die Doppel-Sechs mit Toni Kroos und dem am Mittwochmorgen berufenen Robert Andrich vorgesehen.

Lange Jahre in der 2. Bundesliga

Der gebürtige Mannheimer Groß hat einen durchaus bemerkenswerten Karriereweg in die Nationalmannschaft "gewählt". Der 33-Jährige machte in der Saison 2008/09 seine ersten Bundesliga-Spiele im Dress der TSG Hoffenheim. Über den Karlsruher SC und den FC Ingolstadt ging es dann im Süden der Republik und weitgehend auf Zweitliga-Ebene weiter. Nach dem Abstieg mit den Schanzern aus der Bundesliga wechselte Groß an die Südküste Englands und spielt seit 2017/18 für die "Seagulls" in Brighton erfolgreich Fußball. 234 Premier-League-Spiele und 31 Tore belegen dies.

Im Sommer 2023 wurde Groß schließlich für seine beständig guten Leistungen in der wohl weltbesten Liga vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick ins DFB-Team berufen. Sein A-Länderspieldebüt gab er als 32-Jähriger am 9. September in Wolfsburg bei der 1:4-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Japan, als er für Emre Can in der 64. Minute eingewechselt wurde.

Am Donnerstag kommt der komplette Kader

Seit Sonntag werden Namen nach und nach über verschiedene Kanäle veröffentlicht. Am Donnerstag (13 Uhr) in Berlin stellt Bundestrainer Julian Nagelsmann das komplette Aufgebot vor.