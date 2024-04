Angeführt von Jorgic: Saarbrücken verteidigt Champions-League-Titel

Bereits zum vierten Mal hintereinander trafen der 1. FC Saarbrücken und Borussia Düsseldorf im Finale der Tischtennis-Champions-League aufeinander. Wie im Vorjahr entschieden die Saarländer das Duell für sich.

Beim Finalturnier in eigener Halle besiegte Titelverteidiger und Bundesliga-Tabellenführer Saarbrücken am Ostermontag im Endspiel den deutschen Meister Borussia Düsseldorf mit 3:2.

Der entscheidende Mann des Final-Wochenendes war der Slowene Darko Jorgic. Der 25-Jährige hatte bereits am Vortag beim 3:2-Halbfinalsieg gegen den TTC Neu-Ulm das fünfte Match gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Am Montag holte Jorgic gegen Dang Qiu den ersten und gegen Anton Källberg auch den dritten Punkt für den FCS. In diesem entscheidenden Spiel siegte er in 3:2 Sätzen und wehrte zwei Matchbälle ab. Wir hätten es ohne die Hilfe dieser fantastischen Fans nicht geschafft. Mit zwei Punkten Unterschied am Ende des fünften Satzes des fünften Spiels zu gewinnen, ist unglaublich", wird Jorgic vom SID zitiert.

Boll und Qiu sorgen für den zwischenzeitlichen Ausgleich

Weil auch der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska sein Spiel gegen Källberg gewann, führte Saarbrücken schnell mit 2:0. Borussia-Star Timo Boll (gegen Yuto Muramatsu) und Einzel-Europameister Dang Qiu (gegen Franziska) glichen für den 16-maligen Europapokal-Sieger aus Düsseldorf aber noch einmal zum 2:2 aus.

Die beiden Dauerrivalen des deutschen Tischtennis trafen bereits zum vierten Mal nacheinander im Champions-League-Finale aufeinander: 2021 und 2022 siegte Düsseldorf, 2023 und 2024 Saarbrücken.