Anderlecht verpflichtet vertragslosen Schmeichel

RSC Anderlecht hat mit Kasper Schmeichel einen prominenten Keeper verpflichtet. Der 36-Jährige war ohne Vertrag, weshalb der Deal noch möglich war.

In den meisten Ländern sind die Transferfenster geschlossen. Vertragslose Spieler können sich allerdings weiterhin einem Verein anschließen. Das machte sich jetzt der RSC Anderlecht zunutze und hat sich die Dienste von Kasper Schmeichel gesichert. Der erfahrene Keeper hat für ein Jahr beim belgischen Traditionsverein unterschrieben.

"Obwohl wir mit dem jetzigen Kader zufrieden sind, war das eine außergewöhnliche Chance, einen Torwart mit so viel Erfahrung und Know-how zu holen", begründet Anderlechts Sport-Geschäftsführer Jesper Fredberg in der Klub-Mitteilung den Schritt. "Kasper kann mit seiner Erfahrung auf dem Spielfeld und jenseits davon von enormem Wert für diesen Klub sein."

Der 91-malige Nationalspieler und Sohn der dänischen Torwart-Legende Peter Schmeichel bestritt im vergangenen Herbst in Katar seine zweite WM-Endrunde als Stammkeeper. Mit Leicester City gewann der langjährige Premier-League-Spieler einst sensationell die englische Meisterschaft. 2022 war der Däne von Leicester nach Frankreich zu OGC Nizza gewechselt.

Konkurrenz in Anderlecht und von Unions Rönnow

In der vergangenen Saison hatte er wettbewerbsübergreifend 45 Spiele für die Franzosen bestritten. Zuletzt hatten sich dann aber beide Partien darauf verständigt, den Vertrag in "gegenseitigem Einvernehmen" aufzulösen, wie es in einer knappen Mitteilung hieß. Bei Anderlecht wird Schmeichel sich mit Maxime Dupé messen, der die ersten Spiele im Tor stand. Der 30-Jährige kam in diesem Sommer vom FC Toulouse.

Schmeichel ist derzeit im Kreise der dänischen Nationalmannschaft, um sich auf die EM-Qualifikationsspiele am Donnerstag gegen San Marino (20.45 Uhr) und am Sonntag in Finnland (18 Uhr) vorzubereiten. Neben Schmeichel wurde von Trainer Kasper Hjulmand auch Union Berlins Torhüter Frederik Rönnow (31) für die beiden Spiele in den Kader berufen.