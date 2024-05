Ancelotti fordert drei Dinge: "Bayern ist uns sehr ähnlich"

Am Mittwoch geht es im Estadio Santiago Bernabeu um den Einzug ins Champions-League-Finale. Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti sprach vor dem Rückspiel gegen den FC Bayern über die Erfolgsfaktoren für seine Mannschaft.

Er erzählte auch von Sorgen und Ängsten, die es in dieser Phase des Wettbewerbs immer gebe, doch grundsätzlich dominieren bei Carlo Ancelotti die positiven Gefühle. "Für solche Tage lebe ich", sagte Real Madrids Trainer vor dem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern. "Wir freuen uns sehr. Weil wir die große Chance haben, wieder ein Finale zu erreichen."

Die Vorfreude auf das Endspiel, in dem Real am 1. Juni im Wembley-Stadion zu London entweder auf Borussia Dortmund oder Paris Saint-Germain treffen könnte, ist nur allzu nachvollziehbar. Seit der Wettbewerb Champions League heißt (ab der Saison 1992/93), standen die Königlichen achtmal im Finale. Sie gingen achtmal als Sieger vom Platz.

In München sah Ancelotti Bayern besser

Doch noch ist es nicht so weit, das weiß auch Ancelotti. Erst im Vorjahr war Real, als Titelverteidiger, im Halbfinal-Rückspiel bei Manchester City krachend gescheitert. Das war zwar auswärts und bei einem Gegner, der 2022/23 seinen absoluten Leistungszenit erreichte. Davon lässt sich der ehemalige Bayern-Coach, der City mit Real im diesjährigen Viertelfinale rausgeworfen hat, allerdings nicht irritieren.

Auf der Pressekonferenz am Dienstag vor dem Showdown am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) drückte Ancelotti großen Respekt vor den Bayern aus: "Beide Klubs sind sich sehr ähnlich, mit großer Geschichte und großen Erfolgen in der Champions League", so der Italiener, der die Münchner im Hinspiel "besser als wir" gesehen hatte.

Gerade in puncto Widerstandfähigkeit sieht Ancelotti zwischen den beiden Rekordmeistern ihres Landes große Parallelen, übrigens auch, was das gefährliche Umschaltspiel betrifft. So fordert der 64-Jährige von seiner Mannschaft im Rückspiel drei Dinge: "Wir brauchen viel Intensität, in Defensive und Offensive einen guten Rhythmus - und Kontrolle."

In Bezug auf das Hinspiel erwartet Ancelotti vor allem gegen den Ball mehr von seinem Team, das Spiele auf diesem Niveau auch defensiv kontrollieren kann. Dann hält der viermalige Titelträger (nur als Trainer) "eine weitere magische Nacht für uns und die Fans" für möglich. "Ich habe Vertrauen, weil wir Real Madrid sind", schmunzelte der Mann mit der markanten Augenbraue. "Aber so denkt Tuchel auch."