Ancelotti: "Eine Geschichte, die wir gerne weiterschreiben würden"

Real Madrid geht nach dem 2:0 im Hinspiel als klarer Favorit ins Rückspiel beim FC Chelsea. Carlo Ancelotti ist froh, wieder auf Toni Kroos bauen zu können und bezeichnet diesen als "Legende". Ein Lob gab es auch für Vinicius Junior.

"Wir fühlen uns gut, sind motiviert wie immer. Das sind die wichtigen Spiele, in denen wir voll fokussiert sein müssen. Es gibt noch 90 Minuten und in diesem Wettbewerb kann alles passieren. Aber wir sind bereit, unser Bestes zu zeigen", wählt der alte Trainerfuchs Carlo Ancelotti vor diesem wichtigen Champions-League-Duell an der Stamford Bridge durchaus die ein oder andere Floskel.

Alles andere als eine Floskel ist es, was er über Toni Kroos zu sagen hat. Der deutsche Weltmeister von 2014 steht wohl vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. "Er ist eine Legende und befindet sich auf großartigem Niveau. Ich hoffe, er beendet seine Karriere bei Real Madrid", sagte der Mann mit der berühmtesten Augenbraue im Trainergeschäft.

Kroos fehlte in der Liga beim 2:0 am Wochenende in Cadiz genau wie Vinicius Junior. Beide hatten nur kleine Wehwehchen und stehen am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Chelsea wieder zur Verfügung. Beide sind extrem wichtig für das Spiel der Königlichen. Der Deutsche ordnet das Spiel, der Brasilianer sorgt immer wieder für die besonderen Momente im letzten Drittel.

"Es ist fast unmöglich, Vinicius zu stoppen"

Aber wie will Chelsea Vinicius Junior stoppen? Selbst einer seiner Mitspieler hat auf diese Frage keine Antwort. "Er ist einer der besten Spieler der Welt und es ist fast unmöglich, ihn aufzuhalten, weil er nicht aufhört zu rennen", sagt Madrids Defensivmann Eder Militao auf der Pressekonferenz am Montag.

Einen starken Brasilianer brauchen die Blancos in jedem Fall, um in der Champions League wieder den ganzen Weg zu gehen. Bereits 14 Mal holte Real den Titel und damit doppelt so oft wie der Zweite AC Mailand. Viermal in den letzten sieben Jahren ging der Henkelpott an die Blancos. "Die Geschichte sagt, dass dieser Verein der König des Wettbewerbs ist - und wir sind ein kleiner Teil dieser Geschichte. Eine Geschichte, die wir gerne weiterschreiben würden", betonte Ancelotti.

Aber jetzt wartet erst einmal am Dienstag der FC Chelsea…