Ancelotti bestätigt Casemiros Wechselwunsch - Kroos fehlt in Vigo

Am Samstagabend (22 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Real in der Liga in Vigo weiter - ohne Toni Kroos. Carlo Ancelotti äußerte sich auch zur Personalie Casemiro.

Am Freitag gab es konkrete Gerüchte um einen Wechsel von Reals Casemiro zu Manchester United. Der 30-Jährige habe sich mit dem englischen Premier-League-Klub auf einen Vierjahresvertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr geeinigt, wie unter anderem "The Athletic" und die "Marca" berichten. Der Medizincheck soll sogar noch am Freitag erfolgen.

Auf der Spieltagspressekonferenz äußerte sich nun auch Madrids Coach Carlo Ancelotti zur Personalie. "Ich habe heute Morgen mit ihm darüber gesprochen. Er möchte eine neue Herausforderung annehmen. Wir müssen ihn respektieren. Zurzeit gibt es Verhandlungen, und er ist immer noch ein Spieler von Real Madrid, aber er will wechseln. Wenn er geht, haben wir die Möglichkeiten, ihn zu ersetzen", so der erfahrene Trainerfuchs.

Über die Wichtigkeit Casemiros für Real muss man nicht mehr viel erzählen. "Ich habe nicht versucht, ihn zu überzeugen, ich habe ihm nur zugehört", so Ancelotti, der das Team auch im Falle eines Wechsels gerüstet sieht: "Wenn man seinem Wunsch nachkommt, gibt es kein Zurück mehr. Wenn er nicht bleibt, bin ich ihm sehr dankbar für das, was er getan hat. Für diese Position wurde Tchouameni verpflichtet, der im Moment einer der besten Mittelfeldspieler auf dem Markt ist. Es gibt auch die Option Kroos, der auf dieser Position spielen kann, wie er es in meinem zweiten Jahr hier getan hat. Wir haben auch Camavinga."

Kroos fehlt in Vigo

Apropos Kroos. Der deutsche Weltmeister von 2014 wird das Gastspiel in Vigo am Sonntag verpassen. Den 32-Jährigen plagt eine Grippe. In Madrids Spieltagskader, der am Freitag veröffentlich wurde, fehlt der Mittelfeldmann.

Die Königlichen waren mit einem 2:1-Sieg bei UD Almeria in die neue Saison gestartet und wollen nun direkt den nächsten Auswärtssieg nachlegen.