Amazon Prime Video oder DAZN? Das Champions-League-Achtelfinale im TV

Das Champions-League-Achtelfinale steht bevor. Wer zeigt welche Spiele live in TV und Stream?

Auch in der K.-o.-Runde der Champions League darf Neuling Amazon Prime Video wieder an jedem Dienstag ein Spiel live und exklusiv übertragen - alle anderen Partien zeigt wie gewohnt DAZN. Was bedeutet das fürs Achtelfinale, das ab dem 15. Februar ansteht? Die Übersicht:

Dienstag, 15. Februar, 21 Uhr

Sporting Lissabon - Manchester City: DAZN

Paris St. Germain - Real Madrid: Amazon Prime Video

Mittwoch, 16. Februar, 21 Uhr

RB Salzburg - FC Bayern: DAZN

Inter Mailand - FC Liverpool: DAZN

Dienstag, 22. Februar, 21 Uhr

Chelsea - Lille OSC: Amazon Prime Video

FC Villarreal - Juventus Turin: DAZN

Mittwoch, 23. Februar, 21 Uhr

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam: DAZN

Atletico Madrid - Manchester United: DAZN

Dienstag, 8. März, 21 Uhr

FC Bayern - RB Salzburg: Amazon Prime Video

FC Liverpool - Inter Mailand: DAZN

Mittwoch, 9. März, 21 Uhr

Manchester City - Sporting Lissabon: DAZN

Real Madrid - Paris St. Germain: DAZN

Dienstag, 15. März, 21 Uhr

Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon: DAZN

Manchester United - Atletico Madrid: Amazon Prime Video

Mittwoch, 16. März, 21 Uhr

Lille OSC - FC Chelsea: DAZN

Juventus Turin - FC Villarreal: DAZN