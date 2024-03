Altmaier und Hanfmann folgen Koepfer - Siegemund scheitert nach großem Kampf

Am Donnerstag ist Daniel Altmaier in Miami in die nächste Runde eingezogen. Yannick Hanfmann tat es seinem Landsmann am Abend gegen Emil Ruusuvuori gleich. Laura Siegemund schied indes in Runde zwei nach großem Kampf aus.

Daniel Altmaier zog beim Turnier in Miami in die nächste Runde ein. IMAGO/Schreyer