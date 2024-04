Altmaier schlägt Landaluce beim Masters in Madrid - Siegemund unterliegt Vekic

Frauen wie Herren tummeln sich dieser Tage in Spaniens Hauptstadt Madrid. Beim ATP Masters ist Daniel Altmaier mit dem jungen Local Hero Martin Landaluce gut zurechtgekommen. Für Laura Siegemund war am Mittwoch Endstation.

Daniel Altmaier wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit dem spanischen Talent Martin Landaluce gerecht. Beim 6:1, 7:5 hatte der Kempener (25) allerdings Probleme im zweiten Satz und vergab beim zwischenzeitlichen 5:3 die Chance, das Match gegen den 18-jährigen Wildcard-Inhaber in dessen Heimatstadt früher für sich zu entscheiden.

In der zweiten Runde bekommt Altmaier die Chance zur Revanche gegen den Franzosen Arthur Fils (ATP-32.), gegen den er in der Vorwoche in Barcelona den Kürzeren zog.

Siegemund ohne Chance

Auf die erfolgreiche Qualifikation folgt das schnelle Aus: Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Madrid unterdessen den Sprung in die zweite Runde verpasst. Die 36-jährige Schwäbin fand am Mittwoch beim 1:6, 2:6 kein Erfolgsrezept gegen die Kroatin Donna Vekic. Zuletzt hatte Siegemund auch in Stuttgart ein Erstrundenaus akzeptieren müssen.

In der spanischen Hauptstadt hatte sich die Spielerin des deutschen Teams im Billie-Jean-King-Cup zunächst erfolgreich in der Quali bewiesen, Vekics Schlaghärte von der Grundlinie setzte Siegemund aber von Beginn an zu.

Mit ihrem Aus ist in der spanischen Hauptstadt einzig noch Tatjana Maria (Bad Saulgau) als deutsche Vertreterin im Einzel dabei. Maria hat nun gegen Wiktoria Asarenka in der 2. Runde eine schwierige Aufgabe zu lösen.