Alter Look, neue Ziele: Gosens' nächster Karrieresprung

Am Donnerstagabend wurde der Wechsel von Robin Gosens zu Inter Mailand bekanntgegeben. Die verblüffende Karriere des 27-Jährigen ist damit um ein Kapitel reicher.

Simone Inzaghi kennt ihn bestens als Gegner. Noch als Lazio-Coach führte er im Juni 2020 mit 2:0 gegen Atalanta, doch Robin Gosens verkürzte, und die Römer verloren noch 2:3. Drei Monate später schoss der Deutsche Bergamo bei Lazio in Führung, servierte den Assist zum 2:0 - und Inzaghi schlurfte mit einem 1:4 nach Hause. So einen könnte ich gut brauchen, dachte er nun, und fragte bei seinem jetzigen Arbeitgeber Inter Mailand an. Der Transfer wurde abgenickt, für 27 Millionen Euro (inklusive Boni) wechselt Gosens kurzfristig zwar nicht die schwarz-blauen Trikotfarben, so aber den Standort.

Der deutsche Nationalspieler (13 Länderspiele, zwei Tore) wechselt zunächst auf Leihbasis bis Saisonende zu den Lombarden, das wurde am Donnerstagabend festgezurrt. Anschließend besteht "unter bestimmten Voraussetzungen" eine Kaufpflicht, wie die Mailänder am Abend mitteilten. Sein Vertrag bei Inter würde anschließend eine langfristgige Gültigkeit bis 2026 besitzen. Rund drei Millionen Salär pro Jahr soll Gosens kassieren.

Aktuell laboriert Gosens noch an einer Sehnenverletzung im Oberschenkel. Seine letzte Partie absolvierte er am 29. September. Eigentlich hatte er auf ein Comeback im Dezember gehofft, nun soll er ab Mitte Februar bei Inter eingreifen. Die Mailänder könnten ihn auch im Achtelfinale der Champions League gegen den FC Liverpool einsetzen (16. Februar/8. März), obwohl Gosens in dieser Saison bereits für Atalanta in der Königsklasse spielte.

Gosens passt bestens in Inzaghis System

Nach der langen Pause wird der 27-Jährige allerdings zunächst Spielpraxis benötigen und in der Hierarchie auf der linken Seite tatsächlich als Robin hinter dem gesetzten Batman Ivan Perisic arbeiten. Die Verpflichtung bedeutet gleichzeitig aber einen Fingerzeig an den bald 33-jährigen Kroaten, bei dessen Vertragsverlängerung beide Parteien noch weit auseinanderliegen.

Entweder Perisic akzeptiert Inters Konditionen, ansonsten ist für qualitativen Ersatz bereits gesorgt. Denn der neunte Deutsche in der Inter-Geschichte passt bestens in die 3-5-2-Strategie von Inzaghi mit hoch stehenden Schienenspielern und ist zudem seit der Saison 2019/20 der Defensivmann mit den meisten Scorer-Punkten der Serie A: 21 Tore und 15 Assists.

In der Tradition eines Andi Brehme könnte Gosens die linke Seitenlinie besetzen, die rechte ist mit dem aktuell formstarken niederländischen Nationalspieler Denzel Dumfries ebenfalls zukunftsträchtig besetzt. Offenbar schlug Gosens ein lukrativeres Angebot von Newcastle United aus. Zwischen Abstiegskandidat der Premier League und Tabellenführer der Serie A samt Champions League fiel die sportliche Wahl womöglich leicht. Zumal der Umzug mit 50 Kilometern über die Autostrada 4 unwesentlich ausfällt.

Nächster Schritt in einer außergewöhnlichen Laufbahn

Ganz im Gegensatz zu Gosens Karrieresprung: Über Bocholt und Rhede ging es in die Niederlande zu den Junioren von Vitesse Arnhem, dann zu Dordrecht (2. Liga), es folgten Heracles Almelo und die Eredivisie und dann, ja, Serie A, Champions League, deutsche Nationalelf und nun eben Inter, der amtierende Meister. Ein steter, fast sensationeller Aufstieg des Powerpakets. "In Bergamo haben sie anfangs über meine technischen Mängel gewitzelt", erklärte Gosens mal. Die italienische Schule unter Trainer Gian Piero Gasperini bildete ihn seit 2017 auch taktisch formidabel weiter und machte ihn zu einem der gefragtesten linken Läufer Europas, der in 157 Pflichtspielen für Atalanta 29 Tore erzielte. Die neuen Ziele im Verein lauten nun Scudetto und insgeheim bestimmt auch ein Coup in der Königsklasse. Einen Titel hat Gosens in seiner Karriere nämlich noch nicht gewonnen.