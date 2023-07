Alter egal: Hodgson bleibt Palace-Trainer

Trainer-Routinier Roy Hodgson hört nicht auf. Nachdem er Crystal Palace erneut vor dem Abstieg gerettet hatte, einigte er sich nun auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit - mit neuem Ziel.

Wenn Crystal Palace am 12. August bei Aufsteiger Sheffield United in die neue Premier-League-Saison startet, wird erneut Roy Hodgson an der Seitenlinie stehen. Am Montag gab der Londoner Klub bekannt, dass der "Feuerwehrmann" der vergangenen Spielzeit noch mindestens ein Jahr bleibt - genau wie seine Assistenten Paddy McCarthy, Ray Lewington und Dean Kiely.

Mit fünf Siegen und drei Unentschieden in zehn Spielen hatte Hodgson Palace im Frühjahr spektakulär aus dem Tabellenkeller bis auf den elften Platz geführt. Dass die Rückkehr des 75-Jährigen von manchem belächelt worden war, hatte weder ihn noch den Klub gestört. Und auch jetzt machten die Eagles deutlich, dass ihnen das Alter ihres Trainers egal ist: In der Pressemitteilung nennen sie es an keiner Stelle.

"Roys Bilanz als Manager spricht für sich", findet Klubboss Steve Parish. "Seine Rückkehr zu Beginn dieses Jahres zusammen mit Ray Lewington und mit der Unterstützung von Paddy McCarthy hat auf fantastische Weise sowohl die Ergebnisse als auch einige stilvolle Auftritte zurückgebracht, die uns geholfen haben, in der Tabelle zu klettern und den Klassenerhalt zu schaffen." Nun soll die Mannschaft diesen "großartigen Schwung" mit in die neue Saison nehmen.

2023/24 peilt Hodgson die obere Tabellenhälfte an

"Ich bin sehr froh und stolz, meine Zeit bei Crystal Palace zu verlängern", sagt Hodgson, der älteste Trainer der Premier League. "Ich weiß, was für einen fantastischen Kader wir hier haben. Es ist eine großartige Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Ich habe ausführlich mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, und wir waren uns einig, dass wir ehrgeizig sein müssen, um das Beste aus diesen Talenten herauszuholen. Daher haben wir uns das Ziel gesetzt, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu erreichen."

Hodgson, der in seiner langen Trainerkarriere unter anderem Inter Mailand, den FC Liverpool, den FC Fulham und die englische Nationalmannschaft betreute, geht damit in seine sechste Saison als Coach der Eagles, die er auch zwischen 2017 und 2021 stets in der Premier League gehalten hatte. Vier Tage vor dem ersten Pflichtspiel seiner nächsten Mission steht noch ein anderer wichtiger Termin für ihn an: sein 76. Geburtstag.