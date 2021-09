Als Tabellenführer gegen Deutschland: Adamyans großer Tag

Dem Auftritt gegen seine zweite Heimat hat Hoffenheims Angreifer Sargis Adamyan lange entgegengefiebert.

Nationalspieler ist Sargis Adamyan schon lange. Fast exakt vor acht Jahren debütierte der 28-Jährige für Armenien beim knappen 0:1 gegen Dänemark. Da bewegte sich der schnelle Dribbler in Deutschland noch auf dem Niveau 3. Liga oder Regionalliga bei Hansa Rostock und später in Neustrelitz und beim TSV Steinbach. Erst 2017 mit dem Wechsel zum Zweitligisten Regensburg nahm die Profikarriere richtig Fahrt auf, zwei Jahr später folgte der Sprung in die Bundesliga nach Hoffenheim.

Seit September 2017 taucht Adamyan dann auch regelmäßig im armenischen Aufgebot auf und hat es bislang auf 26 Länderspiele und zwei Tore gebracht. Gegen Liechtenstein und Georgien traf der in Yerevan geborene Stürmer bislang, große Gegner finden sich naturgemäß eher selten auf der Liste. Ein 1:3 gegen Italien sticht heraus, zuletzt aber auch ein respektables 1:1 gegen Vizeweltmeister Kroatien im Test vor der EM.

Adamyan: "Armenien ist trotzdem meine Heimat"

Nun also steht das Duell mit Deutschland an, wo Adamyan seine zweite Heimat fand. "Ich kam mit vier Jahren nach Deutschland und bin hier aufgewachsen, aber Armenien ist trotzdem meine Heimat. Ich habe noch viel Familie dort, auch ein Haus. Ich war und bin immer mal wieder dort, es ist natürlich schon anders als hier."

Ein Ereignis, dem er monatelang entgegenfieberte und um das er bangen musste, nachdem er sich in der Vorbereitung mit der TSG eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen hatte, die den gerade in Schwung gekommenen Angreifer erneut in seiner Entwicklung bremste. Doch Adamyan schaffte es bis zum Saisonstart und machte direkt da weiter, wo er zum Abschluss der Vorsaison weitergemacht hatte, mit einem Tor. Zum 4:0-Auftaktsieg der Hoffenheimer steuerte auch Adamyan gleich einen Treffer bei, auch gegen Union Berlin (2:2) und in Dortmund (2:3) kam er als belebendes Element von der Bank.

Adamyan über Mkhitaryan: "Er ist schon ein Vorbild für mich"

An diesem Sonntag in Stuttgart aber dürfte Adamyan wie schon vergangenen Donnerstag bei 0:0 in Nordmazedonien auflaufen. Als Tabellenführer gegen Deutschland. Nach Siegen in Liechtenstein (1:0), gegen Island (2:0) und Rumänien (3:2) und eben dem Remis in Nordmazedonien liegt Armenien mit zehn Zählern einen Punkt vor dem DFB-Team. Eine ganz besondere Konstellation und Herausforderung für Adamyan und die Mannschaft um ihren Star Henrikh Mkhitaryan. "Er ist schon ein Vorbild für mich", sagt Adamyan, "er ist überragend als Spieler und als Mensch, wie er spielt und auftritt. Er ist sehr hilfsbereit und auf dem Platz ein Anführer." Egal wie dieses Spiel in Stuttgart ausgeht, für Adamyan wir es ein großer Tag.