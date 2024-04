Als der Ball durch Schreibers Beine ging: "Wie ein Messer ins Herz"

Die Saarbrücker Pokal-Saison hat diese Spielzeit einige Helden hervorgebracht. Einer von ihnen leistete sich im Halbfinale diesmal aber einen spielentscheidenden Fehler.

Untröstlich nach der Partie und seinem Fehler: Tim Schreiber. AFP via Getty Images

Einen Saarbrücker Pokalabend noch, einmal noch alles im Ludwigsparkstadion raushauen - alles für den großen Traum vom Pokalfinale in Berlin. So dürften die Gedanken bei den meisten Spielern und Fans des Drittligisten vor dem Halbfinale gegen Kaiserslautern gewesen sein. In Minute 53 herrschte dann aber auf einmal Leere.

Keeper Tim Schreiber, der vor allem in der 2. Runde beim Sensations-Erfolg gegen den FC Bayern ein überragendes Spiel (kicker-Note 1,5) gemacht hatte, ließ einen Kopfball-Aufsetzer von Marlon Ritter durch die Beine ins Netz rutschen. In einem extrem chancenarmen Spiel war dieser eine Treffer schon fast die Entscheidung, das zweite Lauterer Tor war dann die endgültige - und bedeutete das Ende des Saarbrücker Märchens.

Untröstlicher Schreiber sucht die Schuld nicht beim Rasen

Unglücksrabe Schreiber war nach der Partie bei Sky mit versteinerter Miene untröstlich ob seines Fehlers, denn normalerweise halte er einen solchen Ball "im Schlaf". Diesmal aber nicht: "Ich wollte den Ball aufnehmen und habe dann irgendwann keinen Kontakt an meinen Händen gespürt. Dann spüre ich, wie er durch meine Beine geht ... Das ist wie ein Messer ins Herz dann leider." Dass der Platz, der gerade in Saarbrücken im Pokal immer wieder Thema war, eine Rolle gespielt haben könnte, wollte Schreiber nicht gelten lassen: "So einen Ball muss ich halten, Punkt. Aus. Ende. Das hat nichts mit dem Rasen zu tun oder irgendwas, das war einfach mein Fehler."

Nach diesem sei seine Mannschaft "in ein kleines Loch gefallen" - und kam aus diesem auch nicht mehr heraus, weshalb der Lokalrivale ins Endspiel einzog. "Fußball kann schön sein und Fußball kann scheiße sein - und heute ist er für mich eben scheiße", murmelte Schreiber.

Für die Fans, die wieder für eine besondere Atmosphäre im Ludwigspark gesorgt hatten, tat es Schreiber besonders leid: "Der Traum war zum Greifen nah und ich habe es leider nicht geschafft, die Null zu halten. Das tut mir leid und da schmerzt es, die Fans zu sehen und auch, dass sie enttäuscht sind."

Brünker trauert ausgelassenen Chancen hinterher

Auch einem weiteren Saarbrücker Pokalhelden stand die Enttäuschung nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Kai Brünker hatte im ersten Durchgang eine große Chance und auch in der zweiten Hälfte beim Stand von 0:2, beide Male brachte er den Ball freistehend (einmal per Kopf und einmal mit dem Fuß) nicht aufs Tor.

Gerade diese ausgelassenen Möglichkeiten ärgerten den Siegtorschützen aus dem Gladbach-Spiel extrem, denn der Angreifer könne "niemanden einen Vorwurf machen, alle waren gallig, alle waren gierig, das Spiel zu gewinnen". Wie er die Niederlage verarbeiten werde, wusste Brünker noch nicht: "Ich war noch nie im Halbfinale. Ich lass es jetzt auf mich zukommen, ich muss es erstmal sacken lassen - am besten mit der Familie."

Kai Brünker köpfte in Hälfte eins neben den Pfosten. IMAGO/Fussball-News Saarland

Kein Vorwurf vom Trainer

Obwohl sich FCS-Trainer Rüdiger Ziehl schon ärgerte, das Spiel verloren zu haben, weil dieses "komplett auf Augenhöhe" war, wollte der 46-Jährige weder seinem Keeper noch seinem Stürmer einen Vorwurf machen. Zwar sei es unmittelbar nach Abpfiff ein "schwacher Trost", doch: "Mit ein bisschen Abstand können wir, glaube ich, stolz darauf sein, was wir erreicht haben, dass wir hier im Halbfinale waren und auch welche Gegner wir bezwungen haben."

Mit Karlsruhe (2:1), Bayern München (2:1), Eintracht Frankfurt (2:0) und Gladbach (2:1) waren das schließlich keine ganz so ungekannten Namen. Letztlich platzte aber wie schon vor vier Jahren (0:3 gegen Leverkusen) der Traum von der Endspiel-Teilnahme erneut im Halbfinale.