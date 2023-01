Als Co-Trainer in die Oberliga: Lanig zurück auf der Fußballbühne

Martin Lanig sammelte in seiner aktiven Karriere über 100 Bundesliga-Spiele. Nun zieht es den heute 38-Jährigen als Co-Trainer in die Oberliga Baden-Württemberg. Dort heuert Lanig beim abstiegsbedrohten FSV Hollenbach an.

Auf 123 Erstliga-Spiele kommt Martin Lanig für den VfB Stuttgart, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt, er erzielte dabei zehn Tore. Zudem absolvierte er fünf Euroleague-Einsätze.

Seine Zeit im Oberhaus endete für den in Bad Mergentheim geborenen Lanig Ende 2014, als er von der Eintracht nach Zypern zu APOEL Nikosia wechselte. Dort wurde sein Vertrag allerdings nach wenigen Monaten wieder aufgelöst. Anschließend wurde es stiller um den großgewachsenen Mittelfeldmann, bevor dieser im Jahr 2019 als TV-Experte einstieg.

Nun meldet Baden-Württemberg-Oberligist FSV Hollenbach, dass Lanig mit sofortiger Wirkung als "Co" von Coach Dirk Prediger beginnt - es ist sein erstes Engagement als Trainer. "Die Zusammenarbeit als Co-Trainer mit dem FSV ist zunächst für ein halbes Jahr angelegt. Was sich in der Zukunft ergibt, wird sich dementsprechend zeigen", so Lanig auf der vereinseigenen Internetseite. Das Ziel: "Kurzfristig klar der Klassenerhalt", so der neue "Co", der in selbiges "die komplette Energie und Arbeit reinstecken" möchte.

Der FSV Hollenbach steht zur Winterpause der Spielzeit 2022/23 auf Rang 13 der Oberliga-Tabelle und damit knapp unterm Strich. Dirk Prediger selbst wurde erst Mitte Dezember als neuer Trainer und Nachfolger von Martin Kleinschrodt vorgestellt. Prediger ist selbst ehemaliger Profi (etwa für den FC St. Pauli und die Stuttgarter Kickers).