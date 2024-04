Alles offen für das Rückspiel zwischen Real und Bayern

Der FC Bayern hat einen Heimsieg im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid verpasst. Nach dem 0:1 haben die Münchner das 2:1 erreicht, ehe die Spanier das letzte Wort gehabt haben.

Real Madrid ist Stammgast in der Champions League und niemals ein leichter Gegner. Das unterstreichen unglaubliche 14 Titel in diesem Wettbewerb, mehr hat kein anderer Verein aus Europa bislang geschafft.

Und doch war der FC Bayern am Dienstagabend zuerst das bessere Team. Doch weil eigene Chancen nicht genutzt worden waren, schlugen die Madrilenen, die auch Königliche genannt werden, mit dem 1:0 zu. Dabei machte FCB-Abwehrspieler Min-Jae Kim einen Fehler, den Toni Kroos mit einem starken Pass und Vinicius Junior mit einem coolen Abschluss nutzten.

Kroos: "Eigentlich einfach"

"Ich weiß natürlich, dass Vini den Ball lieber in den Raum hat als in den Fuß", sagte Kroos im Anschluss beim übertragenden Streaming-Dienst Prime Video über die Szene zum zwischenzeitlichen Führungstor. "Dann macht er die Bewegung. Er macht mir den Pass eigentlich einfach mit seinem Laufweg."

Einen guten Laufweg zeigte in der zweiten Hälfte aber auch Leroy Sané, der in der 53. Minute von der rechten Seite richtig schnell nach innen zog, einige Gegenspieler austrickste und am Ende sehr hart unten rechts ins Eck traf. 1:1 hieß es somit. Doch damit nicht genug: Nach einem Foul von Lucas Vazquez an Jamal Musiala gab es Elfmeter. Harry Kane trat an und traf gewohnt sicher zum 2:1. Der FC Bayern hatte das Spiel, das zwischenzeitliche 0:1 also erfolgreich gedreht.

Für einen Sieg im Hinspiel dieses Champions-League-Halbfinals reichte das aber nicht, weil auch München in der eigenen Allianz-Arena noch mit einem unnötigen Foulspiel einen Strafstoß verursachte. Kim foulte Rodrygo, Vinicius schnappte sich den Ball und traf ebenfalls sicher zum 2:2-Endstand. Das Rückspiel steigt in einer Woche am Mittwoch (8. Mai, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Und es ist noch alles offen. Ein Beispiel: Sollte es in Madrid nach 90 Minuten ebenfalls unentschieden, also 0:0, 1:1 oder 2:2 stehen, würde es in die Verlängerung gehen.

"90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen"

"Die Ausgangslage ist klar", weiß auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel. "90 Minuten, 120 Minuten, Elfmeterschießen. Siegen in Madrid und weiter nach Wembley. Wer weiß, was passiert, es ist für mich nach wie vor ein 50:50-Spiel."

Im Londoner Wembley-Stadion steigt am 1. Juni das Finale der Königsklasse.