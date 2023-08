Al-Hilal zahlt bis zu 50 Millionen Euro: Mitrovic bekommt seinen Willen

Der nächste prominente Profi im besten Fußballer-Alter wechselt nach Saudi-Arabien: Aleksandar Mitrovic (28) schließt sich Al-Hilal an. Als Ablöse stehen bis zu 50 Millionen Euro im Raum.

Wirklich überraschend kommt der Transfer von Aleksandar Mitrovic zu Al-Hilal am Samstagabend nicht mehr. Bereits vor vier Wochen wurde über das intensive Baggern am serbischen Nationalstürmer (81 Länderspiele, 52 Treffer) berichtet. Aus dem Umfeld von Mitrovic hieß es Ende Juli, er wolle "nie wieder für Fulham spielen". Am ersten Premier-League-Spieltag - ein 1:0 bei Everton - wurde Mitrovic in der 58. Minute noch einmal eingewechselt. Beim 0:3 gegen Brentford eine Woche später gehörte er schon nicht mehr zum Kader. Die Aussage von Fulham-Coach Marco Silva nach der ersten Liganiederlage ließ tief blicken: "Er hat alles getan, um seinen Wechsel zu erzwingen."

Mitrovic wechselt nach Saudi-Arabien und erhält bei Al-Hilal einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2026. Fulham darf sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit einer Ablöse von bis zu 50 Millionen Euro trösten - nach Angaben der Engländer ein Rekordtransfer in der Klubgeschichte. Den Medizincheck absolvierte Mitrovic in Paris, um anschließend nach Saudi-Arabien aufzubrechen.

Dort trifft er auf prominente Mitspieler, die sich allesamt in diesem Sommer Al-Hilal angeschlossen haben: In der Offensive könnte der Serbe mit den Brasilianern Neymar (kam von PSG) und Malcom (kam von Zenit) wirbeln, im Mittelfeld heißen die Zulieferer mitunter Ruben Neves (kam von Wolverhampton) und Sergej Milinkovic-Savic (kam von Lazio), für die Absicherung hinten sorgen Verteidiger Kalidou Koulibaly (kam von Chelsea) und Keeper Bono (kam von Sevilla). Knapp 300 Millionen Euro investierte der Klub des ebenfalls neuen Trainers Jorge Jesus in Neuzugänge.

Für Mitrovic ist es die vierte Station im Ausland: 2013 hatte es ihn von Partizan Belgrad zu RSC Anderlecht gezogen, zwei Jahre später zu Newcastle United - und im Winter 2018 zum FC Fulham. Für die Cottagers, wo er noch Vertrag bis Sommer 2026 hatte, absolvierte der Angreifer 206 Pflichtspiele, in denen er 111 Treffer erzielte und 22 weitere vorbereitete. Unvergessen bei Fulham bleiben wohl besonders die Championship-Saisons 2019/20 (26 Treffer bei 40 Einsätzen) und 2021/22 (43 Tore bei 44 Spielen).