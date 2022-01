Afrikanische WM-Play-offs: Mané oder Salah - nur einer fährt zur WM 2022

Fünf Nationen darf Afrika zur WM 2022 nach Katar schicken. Diese werden in fünf Play-off-Spielen im März 2022 ermittelt, unter anderem zwischen Senegal und Ägypten, Kamerun und Algerien sowie Ghana und Nigeria.

Während in Europa bereits feststeht, dass Portugal oder Italien die WM 2022 vor dem Fernseher verfolgen müssen, weiß nun auch Afrika, dass mindestens zwei große Nationen des Kontinents nicht an der WM-Endrunde in Katar teilnehmen dürfen.

Die Auslosung am Wochenende ergab, dass unter anderem die beiden Stars des FC Liverpool, Sadio Mané und Mohamed Salah, mit dem Senegal und Ägypten um einen Platz kämpfen müssen. In einem weiteren Hammer-Duell treffen Kamerun und Algerien aufeinander, der aktuelle Ausrichter des Afrika-Cups und dessen noch amtierender Titelträger. Auch das Play-off-Spiel zwischen Ghana und Nigeria ist eines mit zwei der besten Mannschaften des Kontinents. Außerdem wird entweder Mali und Tunesien sicher nach Katar fliegen dürfen. Auch Marokko und die DR Kongo machen einen WM-Teilnehmer unter sich aus.

Die Spiele werden zwischen dem 23. und 29. März 2022 ausgetragen, jeweils mit einem Hin- und einem Rückspiel.

Elfenbeinküste bereits in der vorherigen Quali-Runde ausgeschieden

Für die Play-offs qualifizierten sich die zehn Gruppenersten der ersten Entscheidungsrunde. In dieser traten jeweils vier Teams in einer Gruppe gegeneinander an - unter anderem waren damals Kamerun und die Elfenbeinküste in einer Gruppe gelandet. Nachdem die Elfenbeinküste zwar das erste direkte Duell für sich entschieden, aber gegen Mosambik gepatzt hatte (0:0), reichte Kamerun am letzten Spieltag der Heimsieg gegen die "Elefanten", um die Gruppe auf Rang 1 zu beenden. Der aktuell laufende Afrika-Cup in Kamerun hat keine direkte Auswirkung auf die WM-Qualifikation.

Seit diesem 16. November 2021 steht damit bereits fest, dass die WM ohne afrikanische Topspiel wie Sebastien Haller, Wilfried Zaha oder Franck Kessié stattfinden wird. Bald wird sich entweder Mané oder Salah in diese Liste einreihen.

Die WM-Play-offs in Afrika im Überblick:

Ägypten gegen Senegal

Ghana gegen Nigeria

Mali gegen Tunisien

DR Kongo gegen Marokko

Kamerun gegen Algerien

Lesen Sie auch: Diese Teams sind bereits für die WM 2022 qualifiziert