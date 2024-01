"Afrika! Afrika!" - Elf (Ex-)Salzburger hoffen auf eine Erfolgsshow in Côte d'Ivoire

Patson Daka (Sambia)

In Salzburg erzielte Daka in 82 Bundesliga-Spielen 54 Tore, war 2020/21 Torschützenkönig und "Spieler der Saison". Im Nationalteam hält er nach 41 Länderspielen bei 19 Toren, während er in Leicester in zwei Premier-League-Spielzeiten nur neunmal traf. Verheiratet ist Daka mit der Sprinterin Suwilanji Mpondela, die die 100 Meter in 11,8 Sekunden läuft. IMAGO/NurPhoto