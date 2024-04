Admira-Kapitän Zwierschitz gibt Karriereende bekannt

Stephan Zwierschitz wird seine Profi-Karriere nach dieser Saison beenden. Der 33-Jährige wurde zuletzt häufiger von Verletzungen zurückgeworfen.

Sein Körper habe ihm signalisiert, dass er nicht mehr bereit wäre, jeden Tag an seine Grenzen zu gehen. Stephan Zwierschitz gab am Mittwoch in einem Video auf der "Vereinsseite" der Admira bekannt, dass er seine Karriere mit Saisonende beenden wird.

Der 33-Jährige stand in insgesamt 264 Pflichtspielen für die Niederösterreicher auf dem Platz, dazu kommen 125 Partien für den SKN St. Pölten, wo er auch die Jugendabteilungen durchlief und seine Karriere startete. Von 2019 bis 2021 stand der Verteidiger auch in 51 Spielen für die Wiener Austria am Platz, ehe er wieder zur Admira zurückkehrte.

Aktuell fehlt der Kapitän der Niederösterreicher aufgrund von Fersenproblemen. Davor zählte der 33-Jährige noch zum Stammpersonal von Trainer Thomas Pratl uns stand meist über die gesamte Spielzeit am Feld. In der aktuellen Saison absolvierte der routinierte Abwehrspieler insgesamt 17 Pflichtspiele für den aktuellen Tabellenvierten der 2. Liga.

Ob Zwierschitz bis zum Saisonende am 25. Mai fit wird, ist nicht bekannt.