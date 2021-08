Adler Mannheim und Red Bull München starten erfolgreich in Champions Hockey League

In der Champions Hockey League haben die deutschen Vertreter Adler Mannheim und Red Bull München klare Auftaktsiege eingefahren.

Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in die neue Saison der Champions Hockey League gestartet. Der achtfache deutsche Eishockey-Meister gewann am Donnerstag bei Außenseiter Cardiff Devils 5:0 (3:0, 1:0, 1:0, 0:0). Die Tore für die Mannheimer erzielten Jordan Szwarz (1.), Joonas Lehtivuori (10.), Moritz Wirth (11.), Borna Rendulic (31.) und Andrew Desjardins (44.). Schon am Samstag steht das zweite Spiel in der Gruppe C bei Lukko Rauma in Finnland an.



Auch München gewinnt deutlich

Auch Red Bull München feierte einen klaren Auftaktsieg. Die Münchner gewannen bei SonderjyskE Vojens aus Dänemark am Donnerstagabend 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). Die Treffer erzielten Trevor Parkes (9.), Patrick Hager (40.), Frederik Tiffels (49.), Daryl Boyle (53.) und Yannic Seidenberg (60.).

Jeweils die ersten beiden Teams der insgesamt acht Gruppen erreichen das Achtelfinale. In der vergangenen Saison war die Champions Hockey League aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. Die Deutsche Eishockey Liga startet mit dem Eröffnungsspiel am 9. September zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München. Die Mannheimer starten einen Tag später bei den Straubing Tigers.