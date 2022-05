Adeyemi-Transfer lohnt sich auch für die SpVgg Unterhaching

Über den Wechsel von Karim Adeyemi zu Borussia Dortmund freut man sich auch bei der SpVgg Unterhaching. Denn der Regionalligist verdient bei dem Wechsel mit.

Adeyemi spielte zwischen 2012 und 2018 im Nachwuchsbereich der Münchner Vorstädter, ehe Red Bull Salzburg auf den heute 20-Jährigen aufmerksam wurde und ihn verpflichtete. In der Mozartstadt schaffte Adeyemi seinen Durchbruch, reifte sogar zum DFB-Nationalspieler. Die SpVgg hatte sich allerdings eine Weiterbeteiligung an etwaigen Transfereinnahmen gesichert - was sich nun lohnt.

Weil Adeyemis Vertrag noch bis 2024 läuft, musste der BVB eine Ablöse an den österreichischen Meister zahlen. Medienberichten zufolge soll Unterhaching dadurch mehr als sechs Millionen Euro kassieren. Wie hoch der tatsächliche prozentuale Anteil an der Ablösesumme ist, hatte der Verein in der Vergangenheit nicht bekanntgegeben.

Der ehemalige Bundesligist, der am Dienstagabend sein vorletztes Saisonspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II verloren hat (0:2), steht aktuell auf Rang fünf in der Regionalliga Bayern. Die SpVgg ist im Sommer 2021 nach vier Jahren aus der 3. Liga wieder abgestiegen und spielt damit viertklassig.