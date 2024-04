Adam Morawski: "Stellen uns auf einen harten Kampf ein"

Für die MT Melsungen geht es am 31. Spieltag der Handball-Bundesliga ins Frankenland. Die Nordhessen gastieren am morgigen Mittwochabend (1. Mai) beim abstiegsbedrohten HC Erlangen. MT-Torhüter Morawski warnt.

Der HC Erlangen stehe mit dem Rücken zur Wand, sagt Adam Morawski: „Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein", ergänzt der MT-Torwart. Der zuletzt glänzend aufgelegte Schlussmann weiß, worauf es vor allem ankommen wird. Hinter der MT liegen absolute Highlight-Spiele gegen Top-Klubs der Liga, „nun müssen wir auch gegen ein Team aus dem Tabellenkeller voll konzentriert sein", sagt Morawski.

Der Gegner, bei dem der Ex-Melsunger Johannes Sellin vor Kurzem zum Cheftrainer befördert wurde, dürfe nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Für Erlangen gehe es um alles. Die Bayern sind derzeit Tabellen-16. und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Die Tabelle der Handball-Bundesliga

"Wir haben keinen Druck"

Für den 29 Jahre alten Polen geht es allerdings auch um etwas. Der Keeper möchte den kleinen Lauf der MT (drei Liga-Spiele ungeschlagen) fortsetzen und die verbleibenden vier Saisonspiele allesamt gewinnen. „Wir haben keinen Druck und können befreit aufspielen. Und wenn wir so viel Energie auf die Platte bringen wie zuletzt, mache ich mir keine Sorgen."

Nach zwei Gala-Vorstellungen erst in Mannheim und am vergangenen Samstag gegen Berlin hat Morawski gut lachen. Zumal die gegenteilige Situation gar nicht so lange zurückliegt. „Das war keine einfache Phase für mich. Ich bekam nicht viel Einsatzzeit." Sein Torwart-Kollege Nebojsa Simic sei einfach besser drauf gewesen, aber natürlich habe er "Simo" die Daumen gedrückt, so Morawski. Gegen die Rhein-Neckar Löwen zahlte der Pole das Vertrauen des Trainers zurück, gegen die Füchse legte er direkt nach. „Ich danke auch den Fans, die mich immer unterstützt haben", sagt Adam Morawski.

Nicht nur der Keeper, die Mannschaft insgesamt erinnert an die Auftritte zu Saisonbeginn, als die MT auf einer Euphoriewelle surfte und von Sieg zu Sieg ritt. In den Wochen nach der EM-Pause „hatten wir einen leichten Durchhänger", sagt Morawski. Nun sei der Kopf wieder frei und die Lockerheit zurück - und mit ihr der Erfolg. Wenn es nach dem Melsunger Torwart geht, darf es im Frankenland direkt so weiterlaufen.