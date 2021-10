Achtelfinale zeitgenau angesetzt - Wolfsburg bei Sky, Bayern im BR

Der DFB hat das Achtelfinale im Pokal der Frauen zeitgenau angesetzt. Und auch die TV-Übertragungen stehen nun fest.

Titelverteidiger VfL Wolfsburg macht den Abschluss. Im letzten Spiel des Achtelfinals müssen die "Wölfinnen" am Montag, 1. November, ab 18.30 Uhr beim SC Freiburg ran. Sky überträgt diese Partie live. Erst kürzlich trotzten die Breisgauerinnen dem VfL in der Liga ein nicht unbedingt erwartetes Unentschieden ab.

Bayern München, amtierender Meister der Bundesliga, greift schon am Samstag, 30. Oktober (13.30 Uhr), ins Geschehen ein. Der BR zeigt das Duell mit Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt ebenfalls live.

Den Auftakt macht am Samstag, 30. Oktober, um 12 Uhr das Duell zwischen Regionalligist Karlsruher SC und Bundesligaaufsteiger Carl Zeiss Jena. Tags darauf folgen fünf weitere Partien mit verschiedenen Anstoßzeiten. Alle Partien finden sich hier auf einen Blick.

Das Viertelfinale wartet dann am 1. und 2. März 2022, gefolgt von den Halbfinalspielen am 17. und 18. April 2022. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 wie gehabt im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Bezahlsender Sky überträgt ein Topspiel jeder Hauptrunde und damit insgesamt sechs Begegnungen. Sowohl die ARD als auch Sky zeigen das Endspiel in Köln live.