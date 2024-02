Achtelfinal-Auslosung der Conference League: Termin, Teams, Übertragung

In der Europa Conference League steht die Achtelfinal-Auslosung an. Einen Überblick über den Termin, die teilnehmenden Mannschaften und die Übertragung gibt es hier.

Die Europa Conference League biegt in die heiße Phase ein, die K.-o.-Runde ist gestartet. Während unter anderem Eintracht Frankfurt noch um die Teilnahme am Achtelfinale (7. und 14. März) kämpft, wirft dieses bereits seine Schatten voraus.

Wann ist die Achtelfinal-Auslosung der Conference League?

Die Begegnungen für das Achtelfinale werden am Freitag, den 23. Februar 2024, in Nyon (Schweiz) ausgelost. Start der Veranstaltung ist um 13 Uhr.

Diese Teams sind bereits für das Achtelfinale der Conference League qualifiziert

Insgesamt befinden sich 16 Teams in den Lostöpfen. Gesetzt sind dabei die acht Gruppensieger, hinzukommen acht Mannschaften, die sich in den K.-o.-Runden-Play-offs durchgesetzt haben. Im Achtelfinale können keine Vereine aus demselben Verband aufeinandertreffen.

Die Gruppensieger:

Lille OSC

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Pilsen

Club Brügge

Aston Villa

AC Florenz

PAOK Saloniki

Fenerbahce SK

Stand: 21. Februar 2024

Wer überträgt die Achtelfinal-Auslosung?

Die UEFA überträgt die Auslosung auf ihrer Website (uefa.com) im kostenlosen Livestream. Auch Sky stellt einen Livestream über skysport.de bereit. Außerdem ist der Pay-TV-Sender im analogen Fernsehen mit Sky Sport News live bei der Achtelfinal-Auslosung dabei.

Auch bei kicker können Sie die Auslosung wie gewohnt im LIVE!-Ticker verfolgen.

Wann findet das Conference-League-Achtelfinale statt?

Das Achtelfinal-Hinspiel der Conference League findet am 7. März 2024 statt. Eine Woche später, am 14. März, entscheidet sich im Rückspiel dann, wer in die nächste Runde einzieht.

Wie geht es nach der Auslosung weiter?

Auf dem Weg zum Conference-League-Finale in Athen (29. Mai 2024) stehen noch das Viertelfinale (11. und 18. April) und das Halbfinale (2. und 9. Mai) an. Die Paarungen dieser beiden Runden werden am 15. März, also einen Tag nach den Achtelfinal-Rückspielen, ausgelost.