Acht Treffer in einer Woche: Kölns Beck ist Top-Torschützin der Nations League

Vor dieser Nations-League-Saison stand Sharon Beck vom 1. FC Köln bei einem einzigen Länderspieltor. Jetzt ist sie mit neun Treffern aus vier Spielen Torschützenkönigin - einer überragenden Woche sei Dank.

Zugegeben, die Vergleichbarkeit ist mit größerer Vorsicht zu genießen. In der Women's Nations League sind die Mannschaften - analog zum Wettbewerb der Männer - nach Stärke in die Kategorien A, B und C sortiert. Während die Top-Teams um Spanien, England und auch Deutschland in Liga A auf die besten Gegner trafen, Halbfinalisten und Play-off-Teilnehmer ermittelten, spielte sich das Geschehen in Liga C nachvollziehbarerweise auf einem anderen Level ab.

Nutznießerin Nummer eins: Sharon Beck. Die Stürmerin des 1. FC Köln, die einen israelischen und einen deutschen Pass besitzt, steuerte im letzten Gruppenspiel gegen Estland am Dienstag drei Treffer zum 4:1-Sieg bei. Damit rundete sie eine persönlich perfekte Woche ab: Schon beim 4:0 in Armenien hatte sie sogar einen echten Hattrick erzielt, dazwischen lagen "nur" zwei Tore beim wegen des Nahost-Krieges verlegten Heimspiel gegen die Armenierinnen (6:1), das ebenfalls in Erewan stattfand.

Auch in der Bundesliga läuft es für Beck

Macht acht Tore in sechs Tagen: eine außergewöhnliche Quote. In der Torjägerinnenliste der Women's Nations League, die die UEFA ligenübergreifend führt, hat sich Beck mit insgesamt neun Toren aus nur vier Einsätzen so die Krone aufgesetzt. Die Niederländerin Lineth Beerensteyn (sechs Tore) liegt übrigens in Liga A vorne, die Spanierin Athenea (fünf), Klara Bühl (Deutschland) und Amalie Vangsgaard (Dänemark, beide vier) folgen dahinter.

Viel wichtiger dürfte Beck, die in Köln zusammen mit Manjou Wilde das Kapitäninnen-Amt bekleidet, sein, dass sie ihr Land zum Aufstieg in die Liga B geschossen hat. Auch in der Bundesliga läuft es für die Stürmerin aktuell gut. Gegen die beiden Aufsteiger Leipzig und Nürnberg hat sie ebenso getroffen wie gegen Schlusslicht Duisburg. Mit drei Toren aus acht Spielen liegt die 28-Jährige so schon über ihrer Ausbeute aus der Vorsaison.

Gegen den VfL Wolfsburg dürfte es am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) allerdings deutlich schwieriger werden, die Quote aus der vergangenen Woche zu halten. Doch die Wölfinnen werden gewarnt sein.