Acht Spiele Sperre: Mitrovic wird nach Schubser hart bestraft

Das Dreifach-Rot des FC Fulham im FA-Cup-Viertelfinale beim 1:3 bei Manchester United Mitte März hat ein Nachspiel. So verhängte die FA empfindliche Sperren.

Stürmerstar Aleksandar Mitrovic und Trainer Marco Silva von Premier-League-Klub Fulham sind nach ihren Ausrastern in der Partie am 19. März hart bestraft worden. Mitrovic wurde nach seiner Roten Karte nach einem Schubser gegen Schiedsrichter Christopher Kavanagh für acht Spiele gesperrt; eine Sperre, die auch für die Premier League gilt, in der der serbische Nationalspieler mit elf Toren bis dato die mit Abstand meisten für die Cottagers erzielte. Silva muss zwei Partien pausieren.

Zudem gab es von Seiten des Verbands auch Geldstrafen: So muss Silva 40.000 Pfund (derzeit rund 45.600 Euro) zahlen, Mitrovic sogar 75.000 Pfund (rund 85.400 Euro). Zudem wurde der FC Fulham als Verein wegen des Fehlverhaltens seiner Spieler zu weiteren 40.000 Pfund verdonnert.

Mitrovic hatte die Londoner in der Partie bei den Red Devils zunächst in Führung geschossen. Nach einer Roten Karte gegen Teamkollege Willian, der auf der Linie mit der Hand eine Chance vereitelte, hatte Mitrovic dem Schiedsrichter an den Arm gegriffen und ihn zudem geschubst. An der Außenlinie hatte Silva den Referee sowie den vierten Offiziellen bereits zuvor offenkundig beleidigt. Am Ende gewann ManUnited das Spiel noch mit 3:1.

In der vergangenen Woche hatten Mitrovic und Silva bereits bei Referee Kavanagh für ihr Verhalten um Entschuldigung gebeten.