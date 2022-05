Achillessehnenabriss: Aalens Stürmer Kienle verletzt sich schwer

Bittere Nachrichten für den VfR Aalen: Toptorschütze Steffen Kienle hat sich am vergangenen Freitag einen Abriss der Achillessehne zugezogen.

VfR-Stürmer Steffen Kienle brachte am vergangenen Freitagabend den VfR gegen Hoffenheims U 23 in Führung, musste aber beim Stand von 1:0 in der 41. Minute ausgewechselt werden. Nun bestätigte der Verein einen Abriss der Achillessehne beim 27-Jährigen. Am Freitag wird Kienle operiert und langfristig ausfallen.

"Für uns alle, vor allem für Steffen selbst, ist es eine sehr schlechte Nachricht. Er spielt immer mit vorbildlichem Einsatz und gibt über 90 Minuten alles für den VfR Aalen", so Geschäftsführer Giuseppe Lepore und führte aus: "Vom Verein bekommt Steffen jede Unterstützung und wir wünschen ihm für die Operation und den weiteren Heilungsprozess alles Gute, wir hoffen, dass unser Torjäger bald wieder auf dem Platz steht."

In der bisherigen Saison schoss Kienle elf Tore und trug maßgeblich dazu bei, dass Aalen den Klassenerhalt fast sicher hat.