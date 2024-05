Abstimmung: Wen würdet ihr zur EM mitnehmen?

Am kommenden Donnerstag (16. Mai) wird Julian Nagelsmann seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgeben. Doch wen würden die kicker-User mitnehmen? Stimmt jetzt ab!

Nagelsmann hatte zuletzt einen 23 Mann starken Kader mit sechs Neulingen für die Länderspiele nominiert. Bei der EM könnte der Bundestrainer sogar 26 Spieler mitnehmen, auch wenn er sich zuletzt eher für einen kleinen Kader aussprach. Am Donnerstag, den 16. Mai (ab 13 Uhr), wird der DFB Nagelsmanns vorläufiges Aufgebot für das Heimturnier benennen. Spätestens am 7. Juni muss der UEFA der endgültige Kader gemeldet werden. Das Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland (21 Uhr).

Die meisten Plätze im DFB-Kader scheinen dabei bereits vergeben, schließlich lief es für Deutschland in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) zuletzt ja wieder gut.

Comeback der Dortmunder?

In den beiden Länderspielen fehlten beispielsweise eine ganze Reihe von Dortmunder Spielern, die zuletzt wieder stark zugelegt haben und im Finale der Champions League stehen. Zwischenzeitlich war mit Niclas Füllkrug nur noch ein BVB-Spieler dabei. Dagegen wurde ein Quartett des VfB Stuttgart nominiert - Maximilian Mittelstädt landete dabei gleich bei beiden Spielen direkt in der Startelf. Soll es auch beim EM-Turnier dabei bleiben?

Zur Auswahl steht eine Liste von 41 Spielern, die zuletzt auch beim EM-Form-Check dabei waren. Wen würdest du zur EM mitnehmen, wenn du Bundestrainer wärst?

Ihr könnt die Spieler in drei Kategorien auswählen. Entscheide dich für drei Torhüter und acht Abwehrspieler. Aus der Kategorie Mittelfeld/Angriff dürft ihr zwölf Profis wählen.

