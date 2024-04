Abstieg besiegelt: Enttäuschung bei den Darmstädtern

Künftig muss der Fußballverein SV Darmstadt 98 in der Zweiten Bundesliga spielen. Die Enttäuschung darüber ist groß. Dabei war der Abstieg schon länger absehbar.

Für manche Fußballmannschaften bleibt es bis zum Schluss spannend. Der letzte Spieltag in der Bundesliga ist in dieser Saison am 18. Mai. Doch für den SV Darmstadt 98 war der Abstieg schon seit ein paar Wochen absehbar.

Nun steht kurz vor dem Saisonende fest: Der Verein muss künftig in der zweiten Liga spielen. Die Niederlage der Darmstädter am Sonntagabend hat ihren Abstieg besiegelt. Der Verein hatte in einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 0:1 verloren.

Die Mannschaft steigt damit nach nur einem Jahr in der ersten Liga schon wieder ab. Rüdiger Fritsch, der Präsident des Vereins, sagte dazu: Seine Gemütslage sei "bescheiden oder auch beschissen - je nachdem, welche Wortwahl man treffen möchte."