"Absolute Teamplayerin": Hanshaw verlässt Frankfurt in Richtung Rom

Nach insgesamt sechs Jahren bei Eintracht Frankfurt wechselt Linksverteidigern Verena Hanshaw im Sommer zur AS Rom.

Zur Saison 2018/19 war Verena Hanshaw vom SC Sand zum damaligen 1. FFC Frankfurt gewechselt. Am Main stand die österreichische Nationalspielerin in mehr als 130 Pflichtspielen auf dem Platz. Die 30-Jährige verlängerte ihren auslaufenden Vertrag nun aber nicht und wird im Rahmen des letzten Heimspiels gegen Hanshaws ehemaligen Verein SC Freiburg am Montag (19.30 Uhr) offiziell verabschiedet.

"Es fällt mir schwer, diese besondere und prägende Zeit in wenigen Sätzen zu beschreiben. Die Zeit bei Eintracht Frankfurt war für mich mehr als nur Fußball. Sie war eine Zeit voller unvergesslicher Momente und wertvoller Erinnerungen, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde", wird Hanshaw in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Großen Anteil an diesen Erfolgen"

Cheftrainer und Sportlicher Leiter Niko Arnautis, der Hanshaw in den kompletten sechs Jahren trainierte, äußerte sich ebenfalls zum Abschied der Linksverteidigerin: "Verena ist eine der Spielerinnen, die ab 2018 eine neue Ära hier in Frankfurt eingeleitet haben. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren viele besondere Momente gemeinsam erleben dürfen, standen im Pokalfinale und haben uns zweimal für die Champions League qualifiziert. In dieser Saison kann sie sich hoffentlich mit der dritten Qualifikation verabschieden", so Arnautis, der Hanshaw "auf und abseits des Platzes einen großen Anteil an diesen Erfolgen" zuschreibt. "Sie ist eine absolute Teamplayerin, hat sich hier zur Führungsspielerin entwickelt und in der Mannschaft Verantwortung übernommen."

Diese Eigenschaften wird Hanshaw ab kommender Saison für ihren neuen Verein unter Beweis stellen wollen, sie zieht es nach Italien zur AS Rom. Dort trifft Hanshaw auf ihre frühere SGE-Mitspielerin Laura Feiersinger.