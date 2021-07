Abschied nach sechs Jahren: Alderweireld verlässt die Spurs

Toby Alderweireld wechselt von Tottenham Hotspur zu Al-Duhail SC. Wie die Spurs am Dienstag mitteilten, konnte eine Einigung mit dem katarischen Klub erzielt werden, die jedoch nicht ausführlicher erläutert wurde.

Alderweireld kam 2015 von Atletico Madrid zu den Spurs. Insgesamt 236 Spiele (neun Tore, fünf Vorlagen) bestritt der 32-Jährige für den Premier-League-Klub. Unter anderem mit Jan Vertonghen, seinem Kollegen aus der belgischen Nationalmannschaft, bildete der Innenverteidiger bei Tottenham eine stabile Defensive.

Ein Titel mit dem Tabellensiebten der vergangenen Saison blieb dem 113-fachen belgischen Nationalspieler verwehrt. 2019 schafften es die Spurs bis ins Champions-League-Finale, unterlagen dort jedoch dem FC Liverpool 0:2.

Auch in der vergangenen Saison war Alderweireld eine Stütze bei Tottenham, 25 Spiele absolvierte er in der Premier League. Nun also wurde eine Einigung zwischen den Spurs und dem Al-Duhail SC erzielt. In einer Videobotschaft auf dem Twitter-Kanal von Tottenham wandte sich Alderweireld zum Abschied an die Fans: "Ich möchte mich für alles bedanken. Es war mir eine Ehre, für die Spurs zu spielen. Von Anfang an fühlte ich mich willkommen und wie zuhause."