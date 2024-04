Abschied aus Linz: Klagenfurt lotst Koch an den Wörthersee

Tobias Koch wird im Sommer von BW Linz zu Austria Klagenfurt wechseln. Unterdessen gaben die Oberösterreicher gleich drei Vertragsverlängerungen bekannt.

Tobias Koch wird seinen auslaufenden Vertrag bei Blau-Weiß Linz nicht verlängern und im Sommer ablösefrei zu Austria Klagenfurt wechseln. Das teilten die beiden Bundesligisten am Mittwoch mit. Demnach unterschrieb der 23-jährige Mittelfeldspieler bei den Kärntnern einen Vertrag bis 2027.

"Ich hatte sehr gute und vertrauensvolle Gespräche mit der Verantwortlichen der Austria Klagenfurt, in denen sie mir aufgezeigt haben, welche Ziele sich der Verein in den kommenden Jahren setzt und welche Rolle ich dabei einnehmen soll", wurde Koch in einer Presseaussendung zitiert. Bis Saisonende wolle er sich noch zu "100 Prozent" auf seine Aufgabe in Linz konzentrieren. Dort kämpft Koch, der für die Mannschaft von Gerald Scheiblehner in der laufenden Saison bislang 23 Pflichtspiele absolvierte, in den verbleibenden sechs Spieltagen um den Klassenerhalt.

Unterdessen gab BW Linz die Vertragsverlängerungen mit Simon Seidl, Lukas Tursch und Alem Pasic bekannt. Das Trio verlängerte geschlossen um ein weiteres Jahr bis 2025. "Wir wollen gemeinsam auch nächstes Jahr weiterhin in der Bundesliga spielen und werden alles dafür geben, um den Klub dort zu etablieren", erklärten die drei Spieler. Der Vorsprung auf Schlusslicht Lustenau beträgt derzeit fünf Zähler.