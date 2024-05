Aalborg holt Torwarttrainer der SG Flensburg-Handewitt

Aalborg Håndbold hat sein Trainerteam für die kommende Saison verstärkt. Der neue Torwarttrainer des dänischen Topteams kommt dabei von der SG Flensburg-Handewitt.

Michael Bruun schließt sich Aalborg an. Ingrid Anderson-Jensen

Zur Saison 2021/2022 hatte Michael Bruun das Amt des Torwarttrainers bei der SG Flensburg-Handewitt von Jan Holpert übernommen. Sein auslaufender Vertrag wurde nun aber nicht mehr verlängert, da beide Seiten keine Einigung erzielen konnten. Zugeschlagen hat nun Aalborg Håndbold. Beim Spitzenteam wird Bruun, der auch für den dänischen Verband tätig ist, mit Niklas Landin und Fabian Norsten zusammenarbeiten.

Ersteren kennt Bruun bereits gut aus seiner Tätigkeit bei der dänischen Nationalmannschaft, wo der 92-fache Nationalspieler seit 2018 für das Torwarttraining verantwortlich ist. Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen bekräftigte Bruuns Fokus auf diese Rolle in einer Pressemeldung: "Michael wird bei ausgewählten Trainingseinheiten und Spielen dabei sein, aber Teil der Vereinbarung ist, dass er weiterhin die Rolle des Torwarttrainers für die Männer- und Frauennationalmannschaft übernimmt."

Weiter erklärte Larsen: "Mit unserer Vision, der beste Handballverein der Welt zu werden, ist es nur natürlich, immer wieder nach neuen Stellen zu suchen, an denen wir dem Fundament, das wir geschaffen haben, ein paar zusätzliche Prozent hinzufügen können. Eine dieser Stellen ist die Torhüterposition, und mit einem erfahrenen Mann wie Michael Bruun hoffen wir, noch bessere Möglichkeiten für eine optimale Ausbildung unserer Torhüter zu schaffen."

Der Impuls für die Verpflichtung kam derweil von Maik Machulla, der schon in Flensburg mit Bruun zusammenarbeitete. Das bestätigte Larsen in der Pressemitteilung. Bruun selbst sagte: "Ich freue mich sehr darauf, in der nächsten Saison Teil des Trainerteams von Aalborg Håndbold zu sein." Sein Vertrag ist auf zwei Jahre datiert.

"Ich verfolge den Verein schon seit mehreren Jahren, und obwohl die Mannschaft in dieser Saison wirklich gut gespielt hat, hoffe und glaube ich, dass ich dazu beitragen kann, das Niveau der Torhüter noch weiter anzuheben, so dass wir auch weiterhin das stärkste Duo in der Männerliga haben werden. Gleichzeitig freue ich mich darauf, sowohl mit Maik Machulla und Niklas Landin als auch mit Fabian Norsten wieder zusammenzuarbeiten", schloss Bruun.

Es konnte einer von mehreren Veränderungen im Torwartbereich der Fördestädter werden. Schon Benjamin Buric kündigte kürzlich an, über einen Abschied nachzudenken.