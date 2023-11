TOTW 7 in FC 24: Doppelspitze der Extraklasse und Beinahe-Bundesliga

Katie McCabe - LV - Arsenal WFC - 86 GES

Katie McCabe war zuletzt für Irland in der UEFA Women's Nations League unterwegs - und erfolgreich. Beim jüngsten 1:0 in Albanien trat die Arsenal-Spielerin die Ecke, die zum umjubelten Siegtreffer führte. Auch ihre TOTW-Karte schrammt in FC 24 nur knapp an der Gullit Gang vorbei. kicker eSport/EA SPORTS