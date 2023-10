Paris-Tickets für Roberts und Bertone - Flohé glänzt beim Lead

Drei DAV-Athleten standen in den beiden Finals zur kontinentalen Olympia-Qualifikation in Laval. Den Sieg und die damit verbundenen Tickets für Paris 2024 sicherten sich Toby Roberts und Oriane Bertone.

Yannick Flohé bei den Herren und Hannah Meul sowie Lucia Dörffel bei den Frauen schafften am Samstag den Einzug ins Finale der Kombination aus Boulder & Lead. Damit hofften die drei deutschen Sportkletterer auf das Ticket zu den Olympischen Spielen im kommenden Sommer in Frankreichs Hauptstadt.

Youngster Roberts behält die Nerven

Die Ausgangslage vor den kontinentalen Wettkämpfen am Sonntag im französischen Laval war klar: Nur der Sieger bzw. die Siegerin würden sich für Olympia qualifizieren. Um es vorneweg zu nehmen - die Konkurrenz in den beiden aus acht Teilnehmern bestehende Feld war zu stark für die DAV-Athleten.

Toby Roberts aus Großbritannien siegte bei den Herren in einem dramatischen Finale, in dem Altmeister Adam Ondra einen leichten Fehler machte und den zwischenzeitlichen ersten Platz damit wegwarf. Bei den Frauen untermauerte die Französin Oriane Bertone ihre Ausnahmestellung an diesem Wochenende.

Flohé mit zweitbester Leistung im Lead

Und doch schlugen sich die DAV-Athleten durchaus beachtlich, vor allem Flohé legte beim Leadklettern einen starken Auftritt hin. Der 24-jährige Essener lieferte mit Griff 43+ (entsprach einer Wertung von 76.1 Punkten) die zweitbeste Leistung ab. Nur Roberts war in dieser Einzeldisziplin stärker, der erst 18-Jährige aus Surrey kletterte bis zum Topgriff und sahnte damit 100 Punkte ab. Mit Platz 6 im Bouldern (1 Top, 4 High Zones, 4 Low Zones entsprach 54.7 Punkte) rangierte Flohé in der Endabrechnung auf Platz fünf.

Bei den Frauen landete Hannah Meul auf Platz 7, direkt hinter ihrer Landsfrau Lucia Dörffel aus Chemnitz. In den Einzeldisziplinen schaffte Meul beim Bouldern 1 Top, 4 High Zones, 4 Low Zones (54.3 Punkte), was die 22-Jährige aus Frechen zu Platz 6 führte. Noch etwas besser schnitt Dörffel ab, die ein Top mehr schaffte (64.7 Punkte) und damit beim Bouldern den vierten Platz einheimste. Beim Lead erreichte Meul Griff 32+ (64.1 Punkte), Dörffel schaffte es einen Tick weiter bis zu Griff 33+ (68.1 Punkte).

Kein Kraut gewachsen war in der Frauen-Konkurrenz gegen Bertone, die mit 4 Tops (drei davon im Flash-Modus) eine steile Vorlage für die Lead-Runde gab. In dieser war die Italienerin Laura Rogora am stärksten (Griff 40+, 96.1 Punkte), doch Bertone reichte der dritte Platz (Griff 34, 72 Punkte) im Lerad, um am Ende ganz oben zu stehen und für Frankreich das umjubelte Paris-Ticket zu lösen.

Herren-Finale im Überblick

1. Toby Roberts (Großbritannien) - 169.8 Punkte

2. Alberto Gines Lopez (Spanien) - 133.7

3. Sam Avezou (Frankreich) - 132.9

4. Adam Ondra (Tschechien) - 132.9

5. Yannick Flohé (Deutschland) - 130.8

6. Mejdi Schalck (Frankreich) - 123.6

7. Filip Schenk (Italien) - 88.2

8. Nicolai Uznik (Österreich) - 79.5

Frauen-Finale im Überblick

1. Oriane Bertone (Frankreich) - 171.9 Punkte

2. Stasa Gejo (Serbien) - 148.5

3. Laura Rogora (Italien) - 145.7

4. Ievgeniia Kzbekova (Ukraine) - 141.7

5. Zelia Avezou (Frankreich) - 136.7

6. Lucia Dörffel (Deutschland) - 132.8

7. Hannah Meul (Deutschland) - 118.4

8. Camilla Moroni (Italien) - 110.6

Auf www.alpin.de findet ihr Tipps, Tricks & Know-how im Berg- und Wandersport sowie ausführliche Tests zum benötigten Equipment.

Mehr interessante Beiträge für Kletterer findet ihr unter www.alpin.de/klettern.