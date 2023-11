Herzmuskelentzündung Ursache für Dosts Zusammenbruch

Nach seinem Zusammenbruch am Sonntag im Spiel bei AZ Alkmaar ist nun bekannt, warum Bas Dost auf dem Platz kollabierte. Der Stürmer der NEC Nijmegen leidet an einem entzündeten Herzmuskel.

"Ich habe von meinem Kardiologen erfahren, was mit mir während des Spiels in Alkmaar passiert ist. Ich habe in den letzten Tagen viele Tests gemacht, und sie haben ergeben, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe", erklärte Dost in einem Brief auf der Webseite des niederländischen Erstligisten.

Die Partie bei AZ Alkmaar musste am Sonntagabend beim Stand von 2:1 in der Nachspielzeit zunächst unterbrochen und wenig später abgebrochen werden, nachdem Dost auf dem Feld zusammengebrochen war und reanimiert werden musste. Bereits am Sonntagabend meldete sich Dost selbst aus dem Krankenhaus und sorgte für eine erste Entwarnung, nun gab er weitere Details bekannt.

Ich kann gar nicht genug betonen, wie dankbar ich den Sanitätern für ihr angemessenes Handeln auf dem Spielfeld bin. Bas Dost

"Die Entzündung des Herzmuskels kann verschiedene Ursachen haben und schwerwiegende Folgen nach sich ziehen, aber ich hatte Glück, dass ich noch auf dem Spielfeld reanimiert werden konnte", so der ehemalige Wolfsburger und Frankfurter (121 Bundesliga-Spiele, 48 Tore). "Ich kann gar nicht genug betonen, wie dankbar ich den Sanitätern von NEC und AZ für ihr angemessenes Handeln auf dem Spielfeld bin."

Zukunft im Profifußball offen

Wie und ob es für den 34-Jährigen weitergehen wird, sei noch offen. "Die Untersuchungen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt, dann werde ich nach Hause gehen und muss mich ausruhen, um mich vollständig davon zu erholen. Erst danach werde ich mehr Einblick in meine Zukunft bekommen und dann kann ich mehr darüber berichten." Zunächst werde er aber eine Pause vom Profifußball einlegen und die Zeit mit seiner Familie und Verwandten verbringen.

"Ich möchte mich noch einmal bei allen aus der Welt des Fußballs bedanken, im In- und Ausland. Ihr habt mir so viel Zuwendung entgegengebracht. Das hat mich und meine Familie berührt und unterstützt."