Harter Schlag für Newcastle: Tonali für zehn Monate gesperrt

Im Zuge des Wettskandals im italienischen Fußball ist mit Sandro Tonali der nächste prominente Spieler gesperrt worden. Auch die EM 2024 ist für ihn gelaufen.

Sandro Tonali muss eine lange Zeit darauf verzichten, professionell Fußball zu spielen. Der italienische Nationalspieler in Diensten von Newcastle United wurde im Zusammenhang mit dem Wettskandal, der den Calcio derzeit erschüttert, für zehn Monate gesperrt. Außerdem muss er sich einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen und an 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen. Das kündigte der italienische Verbandschef Gabriele Gravina am Donnerstagmittag an. Damit verpasst Tonali auch eine mögliche EM-Teilnahme 2024 in Deutschland, um die Italien noch bangen muss.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte eingeräumt, spielsüchtig zu sein und unter anderem auch auf Spiele seines damaligen Klubs AC Mailand gewettet zu haben. Deswegen fiel die Strafe sogar noch höher aus als für Juventus-Profi Nicolo Fagioli, der sich mit dem italienischen Verband wegen der Platzierung illegaler Wetten auf eine siebenmonatige Sperre verständigt hatte.

Tonali, der am Mittwoch im Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund (0:1) noch als Joker zum Zug gekommen war, dürfte Newcastle bereits an diesem Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Premier-League-Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers nicht mehr zur Verfügung stehen. Um seine Zukunft beim neureichen Premier-League-Klub, der ihn im Sommer über 60 Millionen Euro aus Mailand verpflichtet hatte, muss er sich dagegen keine Sorgen machen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028, und Trainer Eddie Howe hatte bereits erklärt, weiter fest mit seinem Schützling zu planen, der sich beim derzeitigen Tabellensechsten schnell zum Leistungsträger entwickelt hatte. Ob die Magpies ihn während der Sperre weiterhin bezahlen, bleibt abzuwarten.

Am Samstag feierten die Newcastle-Fans Tonali

Beim 4:0-Sieg über Crystal Palace am vergangenen Samstag war Tonali in der 69. Minute eingewechselt und - wie auch nach dem Schlusspfiff - von den Anhängern der Magpies gefeiert worden. "Diese Unterstützung am Ende war unglaublich und emotional", sagte Howe. "Er ist ein Mensch, der eine aufwühlende Phase durchlebt. Die Fans unterstützten ihn, wie ich es gehofft hatte. Man konnte die gegenseitige Zuneigung spüren. Das wird ihm sicher guttun."